Общество

Газета.RuГазета.RuВ Роскачестве сравнили российские игристые вина

Как уточняется, исследование проводилось среди игристых вин ценовой категории до 1 тыс. рублей, которые приобретались в крупных торговых сетях и специализированных магазинах. Все они были сделаны из российского винограда. Всего эксперты рассмотрели 94 образца.
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Роскачество назвало лучшие российские игристые вина

РИА Новости01:18

Названо лучшее шампанское в России

URA.Ru00:52

Роскачество определило лучшее шампанское

Российская газета00:00

Роскачество назвало лучшее российское шампанское

Rambler News Service00:00

«Роскачество» составило рейтинг игристых вин

Известия00:00

Лучшее российское шампанское к Новогоднему столу: рейтинг Роскачества

Комсомольская правда00:00

Роскачество проверило российские игристые вина

ТАСС00:02
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Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Гаджеты

Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры

News.ru вчера в 07:48
Общество

В Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал постановление об экстрадиции гражданина РФ Александра Винника во Францию, передает ТАСС.
Инфорос 06:35
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Наука

В некоторых языках любовь и жалость обозначаются одним словом

Анализируя значения слов, используемых для описания эмоций на более чем 2000 языках, исследователи нашли некоторые универсальные истины, а также культурные особенности.
Научная Россия вчера в 17:03
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Ugpressa.ru вчера в 15:21
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

В России отреагировали на желание Эрдогана войти в Ливию

Ранее президент Турции сообщил, что Анкара готова оказать военную помощь правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
Lenta.ru 05:26
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости 06:40
Кино

Появился первый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

News.ru 03:11
Общество

Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину

Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество

Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний

Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Эхо Москвы 05:00
Культура

В Москве готовят выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

РИА Новости 05:16
Происшествия

В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

РИА Новости 02:17
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае

В Алтайском крае произошла авария, в результате которой погибло пять человек, в числе которых оказались четверо полицейских.
РЕН ТВ вчера в 09:31
Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей

Новый День вчера в 09:08
Общество

Любовь Соболь пожаловалась в СК на Евгения Пригожина

Дождь 05:23
Политика

Аваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине

Все игровые клубы, лотереи и игральные заведения на Украине будут закрыты.
REGNUM 06:33
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Известия 06:02
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
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