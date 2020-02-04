Технологии

МИР 24МИР 24В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок»

В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок». Специалисты испытали 17 новых моделей колонок - 12 беспроводных и пять домашних, в том числе «умные». По результатам тестов колонки с искусственным интеллектом оказались неудобными и небезопасными, сообщается на сайте организации.
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с чего всё началось

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Как показывают наши испытания, домашние колонки в целом превосходят по качеству звука переносные устройства (3,94 балла против 3,75 у лидеров из числа новых).
Роскачествовчера в 23:55

Подробнее о событии

Звук не на привязи: портативные колонки стремительно вытесняют домашние

Роскачествовчера в 23:55

В Роскачестве указали на недостатки «умных» колонок

Известия02:03

Роскачество рассказало о рисках использования «умных колонок»

РИА Новости00:09

Россиян предупредили об опасности умных колонок

Lenta.ru00:31

Роскачество оценило портативные колонки

Москва 2400:39

Роскачество выяснило, что домашние колонки лучше переносных устройств по качеству звука

ТАСС00:00

Роскачество назвало десять лучших домашних и портативных колонок

РБК02:57
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Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Газета.Ru вчера в 07:09
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru вчера в 10:39
Авто

Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры

Кроссовер KIA Sorento нового поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые заметили без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 22:59
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля.
Коммерсантъ 04:43
Экономика

Tesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Lenta.ru 04:16
Политика

Предварительные выборы кандидатов в президенты начались в США

В американском штате Айова 3 февраля прошли кокусы — собрания сторонников или членов политической партии, открывающие сезон соревнований кандидатов на пост президента страны.
News.ru 01:02
Армия и оружие

В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 03:21
Общество

Валентина Матвиенко открыла новый детский сад в Брянске

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:27
Происшествия

В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Вести.Ru 04:15
Политика

Литва предложила Белоруссии регулярные поставки нефти

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на встрече с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем предложил обсудить возможность регулярных поставок нефти Минску.
Московский Комсомолец 03:54
Футбол

Экс-хавбек «Ливерпуля»: «Шюррле говорит, что всем доволен в Москве»

Матч ТВ 04:32
Здоровье

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса

Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Вести.Ru 03:35
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Общество

Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.
РИА Новости 04:33
Происшествия

Во Франции обнаружили мертвым чеченца Мансура Старого

Lenta.ru 01 февраля в 05:38
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

В Петербурге и Ленобласти предлагают уравнять социальные льготы

«В течение двух-трех лет интегрируем все социальные пакеты, которые действуют между Петербургом и Ленинградской областью», — заявил Дрозденко.
REGNUM 03:34
Энергетика

Цена на нефть упала до минимума за год

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась до 54,48 доллара за баррель впервые с января 2019 года.
Ридус вчера в 15:39
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Экономика

«Черный лебедь» приплыл. Коронавирус как начало мирового кризиса

Угрозой мирового значения назвал 30 января 2020 года ВОЗ эпидемию коронавируса.
АМИТЕЛ вчера в 19:24
Политика

Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
РИА Новости 04:21
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru вчера в 08:10
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Происшествия

Отец убитой женщины из Орла отсудил у МВД 100 тыс. рублей

Znak.com вчера в 15:47
Армия и оружие

Минобороны Украины сообщило о ранении боевика ВСУ в Донбассе

Днем ранее в оборонном ведомстве ДНР заявили, что украинское военное командование занижает число небоевых потерь ВСУ в Донбассе.
ИА Новороссия вчера в 05:59
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Политика

Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране

В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Газета.Ru 03:32
Армия и оружие

На параде 9 Мая впервые представят новейшие образцы военной техники

В военном параде, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года, будет задействовано более 20 образцов современной боевой техники.
Москва 24 04:15
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