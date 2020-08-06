Экономика
REGNUMВ Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина
Столовых вин больше всего ввозят из Грузии (24%), Абхазии (20%) и Испании (18%). Среди вин с защищенными географическими индикаторами (ЗГУ и ЗНМП) лидирует испанское вино «Маркиз де Карано», далее идут грузинские вина «Киндзмараули», итальянское «Пино Гриджио» и испанское «Маркиз де Косуэнда».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.РИА Новости05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Происшествия
У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности
Полиция усилила меры безопасности у здания Люблинского суда Москвы, где в четверг огласят приговор фигурантам дела "Нового величия".
Интерфакс 04:40
Политика
Лукашенко заявил о задержании в связи с выборами работающих в Госдепе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, что в связи с предстоящими выборами в стране были задержаны граждане, работающие в Госдепартаменте США.
Московский Комсомолец 06:26
Политика
Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян
Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину.
RT на русском 06:08
Шоу-бизнес
Жена Малинина не считает ЭКО причиной развития рака у Заворотнюк
Эмма Малинина, супруга исполнителя Александра Малинина и врач-гинеколог по образованию, прокомментировала слухи о том, что ЭКО вызывает рак.
NewInform 04:26
Происшествия
Обвиняемый в резонансном убийстве школьницы в Саратове признал вину
Обвиняемый в резонансном убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину.
Газета.Ru 06:22
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия
В Сочи застрелили медведей, растерзавших 11-летнего ребенка
Кубанские новости вчера в 07:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Известия вчера в 18:07
Спорт
В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Происшествия
Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии
Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура.
РИА Новости 03:49
Наука
Обнаружено новое фазовое состояние нанолокализованной воды
Схематическое представление упорядоченного состояния электродипольной решетки полярных (дипольные моменты обозначены стрелками) молекул воды в кристалле кордиерита.
Naked Science 05:46
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Абхазией возобновится с 7 августа
Железнодорожное пассажирское сообщение России и Абхазии будет открыто 7 августа, прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа, сообщает ТАСС.
BFM.ru 05:37
Политика
Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
Экономика
Безос продал на этой неделе акции Amazon более чем на $3,1 млрд
Богатейший человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал на этой неделе акции компании на сумму более чем 3,1 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
ПРАЙМ вчера в 22:52
Здоровье
15 новорожденных заразились коронавирусом в Волгоградской области
Первые несовершеннолетние пациенты с коронавирусом стали поступать в инфекционные стационары области с конца марта, рассказала на встрече с журналистами заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы Ирина Текучева.
НовостиВолгограда.ру 06:23
Транспорт
Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год
Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году.
REGNUM 02:54
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Технологии
Хакеры взломали сервера Canon и потребовали выкуп в криптовалюте
Корпорация Canon подверглась атаке хакеров, входящих в группировку Maze. 30 июля сервера компании были заражены вирусом, шифрующим файлы.
РБК 04:43
Наука
Найдено слабое место коронавируса
Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости 05:16
Политика
Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания
Начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз, задержанную ранее, отпустили.
РБК 05:57
Происшествия
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
Фигурное катание
Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»
Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
Экономика
ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки
Банк России в рамках либерализации валютного законодательства предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте, следует из сообщения регулятора.
ТАСС 04:43
Общество
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
Политика
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Экономика
Минфин предложил сократить финансирование Крыма
Москва, 6 августа 2020, 13:12 — REGNUM В Минфине РФ предложили сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021—2022 годах.
REGNUM 06:12
Экономика
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05