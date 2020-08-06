Экономика

REGNUMREGNUMВ Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина

Столовых вин больше всего ввозят из Грузии (24%), Абхазии (20%) и Испании (18%). Среди вин с защищенными географическими индикаторами (ЗГУ и ЗНМП) лидирует испанское вино «Маркиз де Карано», далее идут грузинские вина «Киндзмараули», итальянское «Пино Гриджио» и испанское «Маркиз де Косуэнда».
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с чего всё началось

Названы популярные у россиян вина

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.
РИА Новости05:30

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Роскачество рассказало, вина каких стран предпочитают жители России

Вечерняя Москва06:25

В Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина

REGNUM06:09

В «Роскачестве» назвали самых популярных поставщиков вин в Россию

Piter.tv05:11

В Роскачестве рассказали, вина каких стран нравятся россиянам

Москва 2405:22

Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне

Газета.Ru05:20

Названы самые популярные у россиян зарубежные поставщики вин

Взгляд.ру05:55

Роскачество назвало самые покупаемые россиянами импортные вина

Роскачество05:00
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Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
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Происшествия

У Люблинского суда в Москве усилили меры безопасности

Полиция усилила меры безопасности у здания Люблинского суда Москвы, где в четверг огласят приговор фигурантам дела "Нового величия".
Интерфакс 04:40
Политика

Лукашенко заявил о задержании в связи с выборами работающих в Госдепе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, что в связи с предстоящими выборами в стране были задержаны граждане, работающие в Госдепартаменте США.
Московский Комсомолец 06:26
Политика

Захарова призвала освободить задержанных в Белоруссии россиян

Вина задержанных в Белоруссии граждан России ничем не доказана, они должны вернуться на родину.
RT на русском 06:08
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Шоу-бизнес

Жена Малинина не считает ЭКО причиной развития рака у Заворотнюк

Эмма Малинина, супруга исполнителя Александра Малинина и врач-гинеколог по образованию, прокомментировала слухи о том, что ЭКО вызывает рак.
NewInform 04:26
Происшествия

Обвиняемый в резонансном убийстве школьницы в Саратове признал вину

Обвиняемый в резонансном убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину.
Газета.Ru 06:22
Здоровье

Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
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Происшествия

В Сочи застрелили медведей, растерзавших 11-летнего ребенка

Кубанские новости вчера в 07:35
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Известия вчера в 18:07
Спорт

В РУСАДА рекомендовали уволить Гануса с поста главы организации

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить Юрия Гануса с поста генерального директора организации.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Происшествия

Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

Басманный суд Москвы приговорил к полутора годам колонии общего режима мужчину, минувшей зимой ранившего двух человек в храме во время богослужения, сообщает в четверг столичная прокуратура.
РИА Новости 03:49
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Наука

Обнаружено новое фазовое состояние нанолокализованной воды

Схематическое представление упорядоченного состояния электродипольной решетки полярных (дипольные моменты обозначены стрелками) молекул воды в кристалле кордиерита.
Naked Science 05:46
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Абхазией возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение России и Абхазии будет открыто 7 августа, прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа, сообщает ТАСС.
BFM.ru 05:37
Политика

Лукашенко пообещал быть человечным с задержанными россиянами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск будет действовать в отношении задержанных 33 россиян исходя из законов и "человечности".
РИА Новости 04:57
Экономика

Безос продал на этой неделе акции Amazon более чем на $3,1 млрд

Богатейший человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал на этой неделе акции компании на сумму более чем 3,1 миллиарда долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на документы, отправленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
ПРАЙМ вчера в 22:52
Здоровье

15 новорожденных заразились коронавирусом в Волгоградской области

Первые несовершеннолетние пациенты с коронавирусом стали поступать в инфекционные стационары области с конца марта, рассказала на встрече с журналистами заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы Ирина Текучева.
НовостиВолгограда.ру 06:23
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Транспорт

Запуск ВСМ Москва – Петербург запланирован на 2026 год

Москва, 6 августа 2020, 09:54 — REGNUM Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург начнёт работать в 2026 году.
REGNUM 02:54
29
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
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Технологии

Хакеры взломали сервера Canon и потребовали выкуп в криптовалюте

Корпорация Canon подверглась атаке хакеров, входящих в группировку Maze. 30 июля сервера компании были заражены вирусом, шифрующим файлы.
РБК 04:43
Наука

Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости 05:16
2
Политика

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Начальника штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз, задержанную ранее, отпустили.
РБК 05:57
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Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
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Фигурное катание

Плющенко пообещал «всегда топить за Путина»

Плющенко заявил, что Путин должен оставаться у власти как можно дольше, и пообещал «всегда топить за него».
Lenta.ru 04:29
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Экономика

ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

Банк России в рамках либерализации валютного законодательства предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в иностранной валюте, следует из сообщения регулятора.
ТАСС 04:43
Общество

Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию

Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
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Политика

Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка

Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Вести.Ru 06:25
Общество

В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
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Экономика

Минфин предложил сократить финансирование Крыма

Москва, 6 августа 2020, 13:12 — REGNUM В Минфине РФ предложили сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021—2022 годах.
REGNUM 06:12
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Экономика

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05
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