Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.

с чего всё началось

Столовых вин больше всего ввозят из Грузии (24%), Абхазии (20%) и Испании (18%). Среди вин с защищенными географическими индикаторами (ЗГУ и ЗНМП) лидирует испанское вино «Маркиз де Карано», далее идут грузинские вина «Киндзмараули», итальянское «Пино Гриджио» и испанское «Маркиз де Косуэнда».

В Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина

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