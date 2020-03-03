Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News, выявлен ряд нарушений российского законодательства.

В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

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