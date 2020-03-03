Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News, выявлен ряд нарушений российского законодательства.
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Би-би-си не получала от Роскомнадзора деталей о составленных протоколах

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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

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Роскомнадзор выявил нарушения законодательства о защите детей в работе телеканала BBC World News

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В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

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В Роскомнадзоре раскрыли детали о претензиях к BBC

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Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

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В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
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Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
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Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
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ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
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Новый прототип SpaceX Starship взорвался во время испытаний

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