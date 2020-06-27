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РБКРБК

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей. Об этом говорится в статье журнала «Роскосмоса».В источнике
С чего всё началось
«Ряд специалистов подвергает сомнению безопасность непосредственного соседства экипажа и пары тонн токсичных компонентов топлива (четырехокись азота и монометилгидразин — это все-таки не вода и даже не перекись водорода), подаваемых под давлением в двигатели системы аварийного спасения», — говорится в статье журнала «Космос», июньский номер которого опубликовал сайт госкорпорации.
Телеканал 360°07:57
Подробнее о событии

Специалисты Роскосмоса назвали недостатки Crew Dragon

ТАСС08:17

«Роскосмос» сообщил о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска

Коммерсантъ06:52

В Роскосмосе рассказали о недостатках корабля Маска Crew Dragon

Газета.Ru05:40

Названы опасные недостатки «Дракона» Илона Маска

Вести.Ru06:45

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

РБК06:33

Специалист назвал «тревожные» элементы корабля Crew Dragon

RT на русском06:50

«Роскосмос» рассказал о недостатках корабля Crew Dragon Илона Маска

РИА Новости05:26
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Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля

Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 06:38
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Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском04:55
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В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

В поле зрения телекамер и фотообъективов во время парада на Дворцовой площади в Петербурге часто попадал пожилой ветеран, на груди которого красовалась редчайшая награда - орден Победы, пишет Shraibikus News.
Shraibikus Newsвчера в 16:16
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Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газетавчера в 14:51
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Антон Алиханов разрешил работу детских садов и лагерей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 27 июня, внёс изменение в постановление правительства от 16 марта 2020 года №134, согласно которому с начала июля в регионе стартует летняя оздоровительная кампания — открываются загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей.
Янтарный Край07:37

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдашвчера в 00:53
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В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ruвчера в 09:44
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
РБКвчера в 14:38
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