Общество

РБКРБКВ «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
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Центр Хруничева производит ракеты «Ангара» себе в убыток, заявил эксперт

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В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

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Стоимость ракеты «Ангара» надеются снизить на 3 миллиарда за счет сборки в Омске

РИА СуперОмск01:24
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Газета.Ru 07:07
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Политика

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Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
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Общество

Греф высказался о претензиях Михалкова

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Газета.Ru 03:27
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Политика

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Общество

В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии

С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом.
Новые Известия 08:04
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Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
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Происшествия

Верховный суд Дагестана рассмотрит дело Зявы Махачкалинского

Завершено расследование уголовного дела в отношении вора в законе из Дагестана Зиявудина Абдулхаликова (Зявы Махачкалинского), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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Политика

Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос

Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
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Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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Шоу-бизнес

Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко

Полина родилась не сразу, прошло несколько лет.
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем

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Общество

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Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
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Политика

Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
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Происшествия

В Ростове из-за отказа двигателя экстренно сел самолет

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с экстренным приземлением самолета в международном аэропорту Платов.
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Технологии

Microsoft выпустила утилиту для восстановления удалённых файлов

Компания Microsoft выпустила новую утилиту Windows File Recovery.
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
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Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

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Honor X10 Max показали во всех цветах корпуса

Honor X10 Max будет чёрного, синего и фиолетового цветов.
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

Tencent представила игру SYN — шутер с открытым миром в стиле киберпанк.
CyberSport.ru вчера в 03:44
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Ведомости 27 июня в 10:39
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
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