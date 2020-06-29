Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.

с чего всё началось

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".

Здоровье Минздрав РТ объяснил низкую смертность от коронавируса в Татарстане Оперативная коллективная работа медицинского персонала дала соответствующий результат – низкий показатель смертности от COVID-19 в республике.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 216

Общество Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля. 81

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности. 165

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 35

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 29

Политика Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы. 1,2K

Политика Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один» В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».

Происшествия Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня. 1

Общество Авианосец «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить после модернизации Единственный авианосец, который состоит на вооружении ВМФ России, крейсер «Адмирал Кузнецов», в будущем после проведения ремонтных работ и модернизации, наконец, перестанет дымить. 12

Происшествия Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия. 3