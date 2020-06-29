Общество
РБКВ «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
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с чего всё началось
Стоимость производства ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" составляет семь миллиардов рублей, что в три раза больше, чем у "Протона-М", который ей предстоит заменить, следует из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год.РИА Новостивчера в 18:02
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Новые автомобили вчера в 23:15
Технологии
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Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
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В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
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Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
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Песков: Не было оповещений об угрозе повышения радиации в России
Песков подчеркнул, что не было оповещений об угрозах или аварийных ситуациях, которые могли бы вызвать повышение уровня радиации в стране.
RuNews24.ru 07:25
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RT на русском 01:19
Политика
Глава ОСК объяснил смену должности словами «президент в стране один»
В сентябре 2010 года парламент Чечни — по предложению самого Рамзана Кадырова — принял решение о смене названия должности руководителя региона с «президента» на «главу республики».
РБК 07:24
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Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Газета.Ru вчера в 04:18
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
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В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Общество
Авианосец «Адмирал Кузнецов» перестанет дымить после модернизации
Единственный авианосец, который состоит на вооружении ВМФ России, крейсер «Адмирал Кузнецов», в будущем после проведения ремонтных работ и модернизации, наконец, перестанет дымить.
Актуальные Новости 06:30
Шоу-бизнес
Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
Происшествия
Прокурор попросил освободить экс-главбуха Серебренникова
Прокуратура попросила приговорить экс-бухгалтера «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нину Масляеву к 2 годам и 3 месяцам колонии и освободить от наказания в связи с отбытием этого срока на стадии следствия.
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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
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