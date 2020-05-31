В Роскосмосе рассматривают возможность, что в будущем российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, передает РИА "Новости".

В Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,9K

Космос Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов. 4,3K

Политика Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1". 157

Наука Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты. 19

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 1,2K

Политика МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России. 6

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общество Фотограф из Амстердама воссоздал лицо Наполеона Независимый фотограф из Амстердама смог смоделировать лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью, сообщает Le Figaro.

Общество Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей. 717

Космос Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.

Политика В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7 Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.

Происшествия В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин. 26

Футбол Малафеев объявил об уходе из «Зенита» Бывший вратарь «Зенита», а ныне спортивный менеджер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб после 25 лет работы.