Космос
Газета.RuВ Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска
В Роскосмосе рассматривают возможность, что в будущем российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
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Петербургский дневник вчера в 15:41
Политика
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
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Наука
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Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
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Коммерсантъ Казань 05:47
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В скорой финальной серии зрителей ждет сюрприз: старшина готовится сделать девушке предложение руки и сердца.
ИнфоСМИ 28 мая в 13:07
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Кино
«Аванпост» выйдет в прокат в Японии
Жители Японии в начале июня смогут пойти в кинотеатр на показ «Аванпоста».
ГЛАС.RU 08:36
Общество
В Испании решили продлить режим повышенной готовности в последний раз
Власти Испании планируют в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество
Фотограф из Амстердама воссоздал лицо Наполеона
Независимый фотограф из Амстердама смог смоделировать лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью, сообщает Le Figaro.
Известия 05:11
Общество
Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня
Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
Парламентская газета 29 мая в 10:31
Общество
МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве
МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве.
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Космос
Начало изоляционного эксперимента SIRIUS перенесено на май 2021 года
Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС 05:52
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
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«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Происшествия
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
По данным ведомства, в субботу около 21:00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода занимались каннибализмом
Исследователи из Колорадо обнаружили следы зубов хищных аллозавров на костях сородичей.
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Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
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Футбол
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Бывший вратарь «Зенита», а ныне спортивный менеджер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб после 25 лет работы.
МР7.ру 08:33
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли трое
От удара автомобиль перевернулся, трое человек — две женщины и мужчина — скончались.
REGNUM вчера в 23:51
Происшествия
Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве
В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов.
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