Космос

Газета.RuГазета.RuВ Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

В Роскосмосе рассматривают возможность, что в будущем российские космонавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях компании SpaceX Илона Маска. Об этом заявил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко, передает РИА "Новости".
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В Роскосмосе не исключили полеты космонавтов к МКС на кораблях Маска

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