Космос
RuNews24.ruВ Роскосмосе не понимают «истерики» вокруг запуска корабля Crew Dragon
Предприниматель Илон Маск ранее вспомнил слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о «батуте» для запуска американских кораблей к МКС. Запуск Crew Dragon состоялся при помощи ракеты-носителя Falcon 9, стыковка с Международной космической станцией должна состояться через 19 часов после старта полета.
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Общество
Вирусолог не поверил в новую версию возникновения коронавируса
По мнению вирусолога Анатолия Альштейна, важность выводов китайских ученых сильно преувеличена, сообщает НСН.
РЕН ТВ вчера в 04:54
Политика
Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости 13:30
Здоровье
В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом
Уральский меридиан 03:42
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Политика
В Белоруссии задерживают активистов оппозиции
В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна».
Эхо Москвы 09:33
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в России поднялся выше единицы впервые с 14 мая
Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье оказался на максимальном за последние 17 дней уровне, впервые с 14 мая он вновь превысил единицу и составил 1,01.
ТАСС 03:37
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Происшествия
В 25 городах США ввели комендантский час из-за массовых протестов
Из-за непрекращающихся погромов и протестов против насилия полиции над темнокожими гражданами США комендантский час введен по крайней мере в 16 штатах и 25 городах.
Плюс один +1 10:02
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей
В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Происшествия
В Казани спасатели более 10 часов уговаривали мужчину слезть с дерева
Аргументы и Факты 12:15
Кино
Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды
Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
Экономика сегодня 13:06
Авто
Chevrolet Niva получил прибавку к цене
Автоновости дня вчера в 04:01
Общество
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка
Российская газета вчера в 21:57
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»
Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
Здоровье
В Башкирии Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли инфекционный центр
ПроТуймазы вчера в 05:14
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Хоккей
«Авангард» подпишет финского защитника из системы «Каролины»
Контракт официально пока не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. Срок соглашения Каски с «Авангардом» — один год.
Спорт-Экспресс 07:05
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08