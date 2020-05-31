Предприниматель Илон Маск ранее вспомнил слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о «батуте» для запуска американских кораблей к МКС. Запуск Crew Dragon состоялся при помощи ракеты-носителя Falcon 9, стыковка с Международной космической станцией должна состояться через 19 часов после старта полета.

В Роскосмосе не понимают «истерики» вокруг запуска корабля Crew Dragon

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