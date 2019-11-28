Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".

с чего всё началось

При новом руководстве в «Роскосмосе» удалось вскрыть схемы мошенничества, которые существовали на предприятиях госкорпорации десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников.

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