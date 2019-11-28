Общество

РБКРБКВ «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

При новом руководстве в «Роскосмосе» удалось вскрыть схемы мошенничества, которые существовали на предприятиях госкорпорации десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников.
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с чего всё началось

Роскосмос: «Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома „Восточный“»

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".
Комсомольская правда06:24

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Воровство приравнивается к госизмене: Как в «Роскосмосе» борются с коррупцией

Комсомольская правда13:10

В Роскосмосе" нашли применявшиеся десятилетиями коррупционные схемы

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В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

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В «Роскосмосе» рассказали о существовавшей десятилетиями коррупции

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Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
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По итогам II квартала 2019 года число вакансий в российских компаниях превысило 1,1 млн.
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Полиция Германии объявила награду за данные о дрезденских грабителях

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Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
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Российские ракетные войска вооружили новыми комплексами «Ярс»

На вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступило свыше 150 пусковых установок ракетного комплекса "Ярс".
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Чтобы снизить социальную напряжённость из-за чрезмерной закредитованности населения, 1 января 2020 года в России предлагают объявить кредитную амнистию.
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Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
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КБУ покинула открытую квалификацию на DreamLeague Leipzig Major

КБУ проиграла Husky Esports в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Ярослава NS Кузнецова завершил выступление в квалификации.
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Авто

Введен ГОСТ для классических автомобилей

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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
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Поединок Конора МакГрегора и Дональда Серроне подтвержден официально

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Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам

В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги – Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе.
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Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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