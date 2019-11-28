Зарплата гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина выше, чем у главы NASA Джеймса Брайденстайна, потому что одним из направлений деятельности российской госкорпорации является ядерный потенциал России, в то время как космическое агентство США подобными разработками не занимается.

В «Роскосмосе» объяснили, почему Рогозин получает больше главы NASA

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