Общество

Daily StormDaily StormВ «Роскосмосе» объяснили, почему Рогозин получает больше главы NASA

Зарплата гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина выше, чем у главы NASA Джеймса Брайденстайна, потому что одним из направлений деятельности российской госкорпорации является ядерный потенциал России, в то время как космическое агентство США подобными разработками не занимается.
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Рогозина сочли достойным зарабатывать больше главы НАСА

Lenta.ru11:29

Секретоносители. В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин получает больше главы NASA

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Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы NASA

News.ru08:35

В Роскосмосе объяснили, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

ТАСС09:47

Роскосмос пояснил, почему Рогозину можно платить больше, чем главе НАСА

Взгляд.ру08:06

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

РИА Новости07:43

В Роскосмосе объяснили высокие зарплаты руководства госкорпорации

Комсомольская правда06:47
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Дмитрий Рогозин
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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