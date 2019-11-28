Общество
УралинформбюроВ Роскосмосе объяснили, почему Рогозин зарабатывает больше главы NASA
Как рассказал Артем Мельников, госкорпорация, в отличие от NASA, занимается еще боевой ракетной техникой, в том числе и ядерным вооружением, передает радио "Комсомольская правда". Кроме того, руководители Роскосмоса имеют доступ к гостайне.
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Мельников объяснил, почему у руководства «Роскосмоса» такие высокие зарплаты
Радио Комсомольская правдавчера в 06:45
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