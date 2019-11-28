Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

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