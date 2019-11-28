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Мельников объяснил, почему у руководства «Роскосмоса» такие высокие зарплаты
Радио Комсомольская правда06:45
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