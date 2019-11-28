Политика
ИзвестияВ «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
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Армия и оружие
Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону
Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Единоборства
Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой.
Хоккей
Илья Воробьев: Сегодня ЦСКА нам показал, почему они чемпионы
Кино
Шоураннер «Ходячих мертвецов» пообещала интригующий финал для Мишонн
Футбол
Почеттино: «Уверен, что наши с „Тоттенхэмом“ пути снова пересекутся»
Желаю удачи в будущем, уверен, что наши пути снова пересекутся, - приводит слова Почеттино LMA Managers.
Общество
Королева Елизавета II собирается уйти на заслуженный отдых
Отдельно стоит сказать, что Елизавета II среди всех монархов, известных в истории Британии, является своеобразным рекордсменом, ведь она на троне находится уже целых семьдесят шесть лет.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Наука
Кетамин может быть полезным для борьбы c алкогольной зависимостью
Кетамин может быть полезным для борьбы с алкогольной зависимостью, установили британские ученые.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23
Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Авто
Эксперты рассказали, как не убить турбомотор в мороз
Как правильно эксплуатировать машину с турбомотором в сильные морозы, рассказали эксперты aif.ru.
Спорт
Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3).
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года
Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.
Энергетика
Кабмин Украины обязался не повышать цену на газ для граждан
Если новый контракт с «Газпромом» не будет заключен, текущий отопительный сезон пройдет при фиксированной стоимости газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.
Космос
Лунный аппарат «Викрам» разбился в 500 метрах от места посадки
В сентябре Индийская организация космических исследований потеряла контакт с лунным посадочный аппаратом "Викрам", когда тот совершал посадку на поверхность Луны.
Футбол
«Спартак» оштрафовали за болельщиков, оскорблявших Дзюбу
Политика
Трамп впервые прибыл в Афганистан
Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ фильма «Ржев»
Накануне, 27 ноября, состоялся специальный показ фильма о Великой Отечественной войне «Ржев», который смогли первыми посмотреть ветераны и местные жители.
Общество
Сертификацию лекарств в России отменили
Получение сертификата для начала реализации новых или привозных лекарственных препаратов в России больше не нужно.