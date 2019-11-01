Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Роскосмосе объяснили высокие зарплаты руководства госкорпорации

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От руководителей "Роскосмоса" зависит стратегический ядерный потенциал страны, поэтому их зарплата выше, чем у сотрудников других сфер.
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Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

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Вести.Ru вчера в 20:09
Общество

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Газета.Ru 00:41
Общество

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РБК вчера в 22:00
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РБК вчера в 13:15
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Гончаренко: сложно рассчитывать на что-то, забивая два мяча за всю Лигу Европы

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Российская корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос» по инициативе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Олеговича Рогозина.
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