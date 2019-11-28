Общество

РБКРБКВ «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

Доход Рогозина за 2018 год составил 29,5 млн руб. или $460 тыс. При этом годовая зарплата руководителей NASA не превышает $250 тыс. По словам Мельникова, все руководители госкорпорации имеют доступ к государственной тайне и ограничены в контактах и поездках за границу.
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В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина

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В Роскосмосе объяснили высокие зарплаты руководства госкорпорации

Комсомольская правда06:47

Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы NASA

News.ru08:35

Роскосмос пояснил, почему Рогозину можно платить больше, чем главе НАСА

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«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

РИА Новости07:43

В Роскосмосе объяснили, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

ТАСС09:47

Мельников объяснил, почему у руководства «Роскосмоса» такие высокие зарплаты

Радио Комсомольская правда06:45
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