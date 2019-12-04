с чего всё началось

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы. Как он рассказал «Газете.RU», российскую космонавтику «хоронят» уже не в первый раз.

В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Общество Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

Экономика Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики в текущем году.

Наука Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Происшествия В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".

Политика Нового ключевого противника НАТО назвали в Германии Основной противник НАТО в настоящий момент старается «купить» политическое влияние в Европе путём инвестиций в её экономику.

Политика США продолжат уговаривать Турцию отказаться от С-400 Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать давление на Турцию, чтобы Анкара отказалась от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд на брифинге.