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RT на русскомRT на русскомВ «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы. Как он рассказал «Газете.RU», российскую космонавтику «хоронят» уже не в первый раз.
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с чего всё началось
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill
 заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.
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