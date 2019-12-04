Общество
RT на русскомВ «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы. Как он рассказал «Газете.RU», российскую космонавтику «хоронят» уже не в первый раз.
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с чего всё началось
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.РИА Новостивчера в 09:19
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