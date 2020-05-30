Космос
Lenta.ruSpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
На борту космического корабля находятся астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли, ранее летавшие на американских Space Shuttle и советских (российских) «Союзах». Стыковка Crew Dragon и МКС намечена на 31 мая.
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Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Единоборства
Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
RT на русском 29 мая в 16:41
Армия и оружие
Россия укрепила ВВС Асада улучшенными МиГ-29
Российский Диалог вчера в 14:25
Путешествия
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия вчера в 13:26
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Космос
Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться его новым пилотируемым кораблем Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились на МКС.
Известия вчера в 23:25
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Армия и оружие
«Он понесет личную ответственность за каждое слово» – МО Армении ответило Гасанову
"В противном случае ВС Армении придется преумножить результаты трехстороннего перемирия 1994 года, проявив решимость, профессионализм и нанеся сокрушительные удары, защитить безопасность Армении и Нагорного Карабаха", - подчеркнула она.
Sputnik Армения вчера в 11:50
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 8 июня
Губернатор подчеркнул, что сейчас Омская область постепенно выходит на плато, но если случится резкий подъем заболеваемости, то ограничения введут снова.
Город55.ру 29 мая в 11:56
Происшествия
Главу Славгорода задержали за взятку
ПолитСиб.Ру 29 мая в 06:59
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 29 мая в 02:09
Политика
Пушков объяснил, почему Меркель отказалась от саммита G7 в США
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал разногласия между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом по поводу «Северного потока – 2». По мнению сенатора, из-за этого разговора канцлер Германии отказалась от поездки на саммит G7.
Невские Новости вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Футбол
«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году
В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:08
Общество
Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Пожелавшие вернуться на родину граждане России в субботу вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск, свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Взгляд.ру вчера в 22:11
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Здоровье
Попова заявила, что вторая волна коронавируса может прийти осенью
Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
ТАСС вчера в 06:22
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 29 мая в 13:00
Общество
Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:08
Общество
Россиянам намерены вернуть принятый в СССР пенсионный возраст
В интервью МК Дмитриева рассказала, что этот законопроект сможет вернуть пенсионный возраст, принятый еще в СССР.
Shraibikus News 28 мая в 00:41
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Происшествия
В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими
"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК вчера в 00:04
Здоровье
СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками
Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском вчера в 21:56
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50