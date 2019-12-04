с чего всё началось

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей. «Слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены», — заявили ТАСС в пресс-службы госкорпорации.

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

Общество ФАС уличила производителей стиральных порошков в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба вынесла производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

Шоу-бизнес Игорь Николаев подарил жене гардеробную Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отметила день рождения с детьми Аллы Пугачевой.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.

Гаджеты Qualcomm представила подэкранный сканер отпечатков 3D Sonic Max Компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm представила подэкранный сканер отпечатков 3D Sonic Max, способный просканировать одновременно два пальца.