Общество
REGNUMВ Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей. «Слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены», — заявили ТАСС в пресс-службы госкорпорации.
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с чего всё началось
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.РИА Новости09:19
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Эксперт прокомментировал мнение о грядущем «крахе» России как космической державы
Московский Комсомолец08:06
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В рамках повторного конкурса на получение субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка.
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Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
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Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
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Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
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В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом
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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
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Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии
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Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
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Спорт
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Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.