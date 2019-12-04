Общество

REGNUMREGNUMВ Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

В Роскосмосе спокойно восприняли прогноз аналитиков в США о крахе России как космической державы после запуска американских пилотируемых космических кораблей. «Слухи о кончине российской космонавтики сильно преувеличены», — заявили ТАСС в пресс-службы госкорпорации.
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с чего всё началось
Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко в ответ на статью The Hill
 заявил, что российскую космическую сферу "хоронят" не в первый раз.
РИА Новости09:19

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В «Роскосмосе» оценили сообщения о «конце России» как космической державы

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Лётчик-космонавт Титов прокомментировал прогноз о крахе России как космической державы

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Эксперт прокомментировал мнение о грядущем «крахе» России как космической державы

Московский Комсомолец08:06
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«Зенит» заинтересован в трансфере защитника «Севильи» Араны

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Бывший президент Украины Петр Порошенко (лидер «Европейской солидарности»), экс-премьер Юлия Тимошенко (лидер «Батькивщины») и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук (лидер «Голоса») призвали выйти 8 декабря на Майдан.
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Фарш из искусственной рыбы начнут продавать в России.
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Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

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В рамках повторного конкурса на получение субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка.
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Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин.
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Неизвестные закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле в центре Петербурга закидали снегом в среду вечером.
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В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Россия нанесла мощный авиаудар в Сирии

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