с чего всё началось

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции. Соответствующий контракт сегодня был подписан между Роскосмосом и НАСА.

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

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Здоровье В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.

Гаджеты Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150 Размер устройства равняется 132 x 50,5 x 15 мм, вес — 91,3 г. В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, представленным HMD Global после получения прав бренда Nokia. 6