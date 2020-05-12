Общество
Российская газетаВ Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС
Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции. Соответствующий контракт сегодня был подписан между Роскосмосом и НАСА.
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с чего всё началось
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило консультации с Роскосмосом о приобретении дополнительного места на российском корабле «Союз», который осенью отправится к Международной космической станции, сообщается на сайте ведомства.Аргументы и Факты13:51
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Общество
Власти разрешили снять ограничения в 33 регионах России
Вице-премьер отметила, что в некоторых городах можно даже разрешить работу магазинов площадью до 800 квадратных метров и открыть некоторые образовательные учреждения, то есть уже выйти на второй этап снятия ограничений.
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В Минобороны рассказали об изоляторах для призывников с COVID-19
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РИА Новости 17:36
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Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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Газета.Ru 14:01
Экономика
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Компании предлагают компенсировать доставку прессы Комитет Госдумы по информполитике просит правительство вернуть "Почте России" ежегодную субсидию на доставку газет и журналов, которая до 2014 года составляла 3,5 млрд руб. С учетом инфляции на эти цели теперь нужно 9 млрд руб.: такая субсидия сделает прессу по подписке дешевле, чем в рознице, и увеличит спрос на нее, надеются участники рынка.
Коммерсантъ 17:49
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
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Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
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Особое мнение: Артемий Троицкий
Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
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Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости вчера в 09:40
Общество
В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 53 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 15:21
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Здоровье
Медик объяснил принцип формирования иммунитета к COVID-19
По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту.
Вечерняя Москва 17:17
Общество
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Peterburg2.ru вчера в 14:13
Экономика
В Таиланде планируют ввести сбор с иностранных туристов
В Таиланде министерство туризма и спорта рассматривает возможность введения туристических сборов с иностранцев, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:48
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Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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США признали военные успехи России в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
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ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
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В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса
Реальное число жертв заболевания коронавирусом в США может превышать официальную статистику, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи.
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Представлены новые модели телефонов Nokia 125 и Nokia 150
Размер устройства равняется 132 x 50,5 x 15 мм, вес — 91,3 г. В 2016 году Nokia 150 стал самым первым телефоном, представленным HMD Global после получения прав бренда Nokia.
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Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
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Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
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