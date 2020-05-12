Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции. Соответствующий контракт сегодня был подписан между Роскосмосом и НАСА.
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с чего всё началось
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило консультации с Роскосмосом о приобретении дополнительного места на российском корабле «Союз», который осенью отправится к Международной космической станции, сообщается на сайте ведомства
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