Общество
Российская газетаВ Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС
Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции. Соответствующий контракт сегодня был подписан между Роскосмосом и НАСА.
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Общество
Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток
Власти Санкт-Петербурга утвердили единовременную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми и инвалидами на покупку масок и перчаток.
Экономика сегодня 15:27
Происшествия
После пожаров в больницах в Севастополе проверяют аппараты ИВЛ
Как сообщалось ранее, возгорание аппарата ИВЛ произошло утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге.
РИА Новости Крым 10:36
Кино
Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов
В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru 04:51
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Экономика
Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM 17:12
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Происшествия
Возможные причины возгорания назвал производитель аппаратов ИВЛ
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) назвал возможные причины возгораний аппаратов ИВЛ.
Live24 11:06
Армия и оружие
США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией
По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости 18:02
Общество
В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер
Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Политика
Медведев предложил создать единый реестр вакансий
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать единый реестр вакансий для людей, которые потеряли работу.
Российская газета 17:28
Гаджеты
Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник
Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews 10:13
Здоровье
Объяснены повторные случаи заражения коронавирусом
Специалисты взяли анализы у десятков пациентов, которые переболели COVID-19, и повторные тесты дали положительную реакцию на коронавирус.
Lenta.ru 02:05
Армия и оружие
В Сирии на пути российско-турецкого патруля прогремел взрыв
Турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, пытаясь разогнать демонстрантов и в этот момент раздался взрыв.
Вечерний курьер 06:18
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Происшествия
С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений
17 декабря 2013 года Жануко Рафаилов подписал договор о продаже акций «Со-Газ-Ойл», «ПНП-Нефтесервиса» и «Юг-Газэнергоресурса» компании «Диаметр бизнеса», которую, как считает следствие, контролировал Геннадий Манаширов, чуть более чем за 5 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Фигурное катание
В фигурном катании уравняли стоимость четверных прыжков
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:32
Игры
Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля
Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
3DNews 12:46
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Здоровье
Svenska Dagbladet (Швеция): Швецию будут считать заразной страной (Svenska Dagbladet)
Согласно последней статистике Управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции 3 225 человек умерли от covid-19.
ИноСМИ 18:40
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
Экономика
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов
В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Наемник рассказал о роли Гуайдо в подготовке переворота в Венесуэле
Детали вторжения в Венесуэлу обсуждались в ходе встречи в Вашингтоне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и руководителя охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, заявил один из наемников, задержанных после высадки в Боливарианской республике, Антонио Секеа 12 мая в видео допроса, продемонстрированного гостелевидением южноамериканской страны.
ИА Красная Весна 16:31