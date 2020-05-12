Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции. Соответствующий контракт сегодня был подписан между Роскосмосом и НАСА.
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NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе»

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«Роскосмос» и NASA договорились о доставке астронавта США на МКС

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За доставку астронавта на МКС NASA заплатит «Роскосмосу» более 90 млн долларов

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NASA договорилось купить одно место на октябрьском полете «Союза» к МКС

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Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток

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Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов

В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
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Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

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12 мая стартует «Евровидение-2020» в режиме онлайн

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Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
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Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Политика

Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР

Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
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Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
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Возможные причины возгорания назвал производитель аппаратов ИВЛ

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) назвал возможные причины возгораний аппаратов ИВЛ.
Live24 11:06
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Армия и оружие

США назвали С-400 главным раздражителем в отношениях с Турцией

По мнению Вашингтона, вопрос о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 остается главным раздражителем в отношениях Турции и США.
Вестник Кавказа 13:55
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В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости 18:02
Общество

В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер

Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
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Политика

Медведев предложил создать единый реестр вакансий

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать единый реестр вакансий для людей, которые потеряли работу.
Российская газета 17:28
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Гаджеты

Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник

Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
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Объяснены повторные случаи заражения коронавирусом

Специалисты взяли анализы у десятков пациентов, которые переболели COVID-19, и повторные тесты дали положительную реакцию на коронавирус.
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Армия и оружие

В Сирии на пути российско-турецкого патруля прогремел взрыв

Турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, пытаясь разогнать демонстрантов и в этот момент раздался взрыв.
Вечерний курьер 06:18
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Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Общество

Московское метро назвало закупочные цены масок

Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
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Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

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Фигурное катание

В фигурном катании уравняли стоимость четверных прыжков

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Marvel’s Iron Man VR получила новую дату выхода — 3 июля

Sony Interactive Entertainment у себя в микроблоге объявила новую дату выхода своего супергеройского экшена Marvel’s Iron Man VR — игра появится в продаже для PlayStation VR уже 3 июля текущего года.
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Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Здоровье

Svenska Dagbladet (Швеция): Швецию будут считать заразной страной (Svenska Dagbladet)

Согласно последней статистике Управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции 3 225 человек умерли от covid-19.
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
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Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
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Политика

Наемник рассказал о роли Гуайдо в подготовке переворота в Венесуэле

Детали вторжения в Венесуэлу обсуждались в ходе встречи в Вашингтоне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и руководителя охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, заявил один из наемников, задержанных после высадки в Боливарианской республике, Антонио Секеа 12 мая в видео допроса, продемонстрированного гостелевидением южноамериканской страны.
ИА Красная Весна 16:31
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