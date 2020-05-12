Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции. Соответствующий контракт сегодня был подписан между Роскосмосом и НАСА.

В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

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