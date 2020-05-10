Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

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