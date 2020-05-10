Общество
REGNUMВ Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Армия и оружие
Стало известно, какая техника пройдёт по Минску на параде Победы-2020
9 мая 2020 года Минск становится без преувеличения столицей торжеств, посвящённых этому величайшему событию в истории нашей некогда единой державы.
Военное обозрение 08 мая в 23:52
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Авто
В сети продемонстрировали среднемоторный гиперкар Rolls-Royce
В действительности результат вышел бы весьма привлекательным, это подтверждает рендер среднемоторного гиперкара Rolls-Royce, который создал эстонский дизайнер Райан Приск – виртуальная машина получилась эффектной и даже сохранила неизменный «Дух экстаза» над фирменной решёткой радиатора.
CarsWeek.ru 07:45
Общество
Город Соль-Илецк закрывают на карантин
О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Общество
Эксперт назвала сферы, где после пандемии ожидается рост зарплат
Вырастут зарплаты у сотрудников компаний-монополистов, а также в сферах с низкой конкуренцией - к таковым относятся энергетика и связь.
Shraibikus News 06:47
Общество
В Татарстане выявлено 85 новых случаев коронавируса
По данным на 10 мая, в Татарстане выявлено 85 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 11 из них — в Нижнекамском районе.
НТР 24 04:04
Происшествия
После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов
Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
Общество
Названы главные ошибки при ношении маски
Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю 08 мая в 17:00
Гаджеты
Более дешёвый процессор Intel превзошёл топовую модель компании
Источники смогли протестировать ноутбуки Gigabyte Aero 15 и Aero 17 на более дешёвом процессоре и MSI GS66 — на топовом.
Ferra 08:52
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
Авто
Внешность новой Kia Optima GT раскрыли до премьеры
Южнокорейские фотошпионы раскрыли внешность новой Kia K5 (известна на других рынках, как Optima) GT — «подогретой» версии популярного седана.
Motor вчера в 06:13
Шоу-бизнес
Алёна Шишкова сменила имидж и стала похожа на нынешнюю супругу Тимати
Публикация от Alena Shishkova (@ missalena.92) 9 Май 2020 в 11:37 PDT По фото заметно, что Шишкова практически как две капли воды стала похожа на Решетову.
OvideO.ru 07:43
Шоу-бизнес
Бузову затравили в сети за фотосессию в военной форме
Подписчики Instagram-аккаунта российской артистки Ольги Бузовой затравили ее за опубликованную фотосессию в военной форме, посвященную 75-летию Дня Победы.
Lenta.ru 08:25
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Завод по производству металлоизделий построят в Нижнем Новгороде
Завод по производству металлоизделий планирует построить на ул. Коновалова в Нижнем Новгороде компания ООО «Первая ковка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:30
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
Космос
На ближайшем к Земле коричневом карлике нашли облачные слои
Астрономы при помощи телескопа VLT выяснили, что на ближайшем к Земле коричневом карлике Luhman 16A существуют облачные слои, подобные тем, которые наблюдаются на Юпитере.
N+1 07 мая в 12:15
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 08 мая в 23:53
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео к Дню Победы с Пугачевой и детьми
В комментариях к видео пользователи отмечают талант детей, важность инициативы Галкина и Пугачевой, а также поздравляют чету и других пользователей с Днем Победы.
iReactor вчера в 14:05