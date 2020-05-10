Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

«Роскосмос» подтвердил разрушение на орбите Земли сбрасываемых баков разгонного блока «Фрегат-СБ». Ранее о взрыве бака «Фрегат-СБ» в космосе сообщили ВВС США. В 2011 году «Фрегат-СБ» выводил в космос обсерваторию «Спектр-Р».
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«Роскосмос» подтвердил разрушение блока от российской ракеты

РБК09:51

В Роскосмосе подтвердили разрушение на орбите баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Газета.Ru08:10

Названа возможная причина взрыва российского бака в космосе

Lenta.ru08:24

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите

ТАСС08:08

Роскосмос признал инцидент на орбите с разгонным блоком, который почти 10 лет назад вывел в космос «Спектр-Р»

Эхо Москвы09:03

Роскосмос подтвердил взрыв баков разгонного блока в космосе

Комсомольская правда08:12

Эксперт назвал возможную причину ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите

РИА Новости09:25
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Общество

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
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Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона после победы над Фергюсоном

Американский боец Джастин Гэтжи выбросил пояс временного чемпиона UFC в легком весе после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
Sport24.ru 02:57
Общество

Дмитрий Артюхов: ограничения на Ямале сохраняются до конца мая

Дмитрий Артюхов принял решение о сохранении ограничений на Ямале вплоть до 31 мая.
ГТРК Ямал 09:52
Фигурное катание

Плющенко резко ответил на обвинения хореографа из команды Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на слова хореографа Алексея Железнякова о спортсменке Александре Трусовой.
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Политика

Путин в понедельник рассмотрит вопрос о продлении нерабочих дней

Президент РФ Владимир Путин 11 мая проведёт совещание, где рассмотрят вопрос о продлении выходных дней России в связи с эпидемиологической обстановкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 10:03
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Политика

В МИД РФ отреагировали на заявление Белого дома о победе над нацизмом

Российская сторона возмущена попытками Вашингтона принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией, говорится в обнародованном 10 мая заявлении МИД РФ.
Российская газета 10:03
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Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» подверглась атаке протурецких боевиков

В издании Avia.pro, сославшись на собственные источники, сообщили о том, что протурецкие боевики нанесли ракетный удар по российской авиабазе «Хмеймим», расположенной в Сирии.
Discover24 07:41
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

Lenta.ru 08:55
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Общество

Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко

Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
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Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничения на прогулки с детьми

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора допустила разрешение на прогулки с детьми в рамках первого этапа снятия ограничительных мер.
МедиаПоток 07:15
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Общество

В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато

Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
РБК 09:09
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Единоборства

Бой Гейджи и Фергюсона признан лучшим на турнире UFC 249

REGNUM 04:50
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Экономика

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий

Системообразующие предприятия из перечня правительства, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса, смогут рассчитывать на отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат, льготные кредиты и государственные гарантии.
РБК 09:15
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Происшествия

Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом

Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 16:04
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Общество

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости вчера в 10:37
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Авто

В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»

Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
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Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
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Футбол

«Не скажу, что для нашего клуба настали тяжелые времена». Газизов – о кризисе в футболе и будущем «Уфы»

Под руководством Шамиля Газизова «Уфа» прошла путь от низов росфутбола до квалификации в еврокубки, но теперь может подвергнуться экономическим потрясениям из-за коронавирусного кризиса.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
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Экономика

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
Общество

Опубликованы сообщения нацистов перед окончанием Второй мировой

ТК Звезда вчера в 21:52
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Общество

С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро

Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
Комсомольская правда 10:12
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Здоровье

В Ухане выявили первый за две недели случай заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в Китае выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, 17 из которых -- в провинции Хубэй.
Коммерсантъ 00:46
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Экономика

Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

После конференции с отраслью бизнес-омбудсмен Борис Титов пообещал донести предложения предпринимателей до инстанций, говорят участники совещания.
BFM.ru вчера в 21:16
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Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза 08 мая в 06:05
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Происшествия

Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ

Чуть больше 13% пациентов из 125-ти, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Новой Москве, выжили.
ТАСС 07:45
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
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Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием

Сын Кристины Орбакайте 22-летний Дени Байсаров отмечает 10 мая свой день рождения. Первым любимого наследника поздравила мама.
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