Общество

REGNUMREGNUMВ Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
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Причина взрыва «Фрегата» на околоземной орбите очевидна: в баках оставалось топливо

Комсомольская правда11:15

Эксперт назвал возможную причину ЧП с блоком «Фрегат-СБ» на орбите

РИА Новости09:25

В Роскосмосе подтвердили разрушение на орбите баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Газета.Ru08:10

Роскосмос признал инцидент на орбите с разгонным блоком, который почти 10 лет назад вывел в космос «Спектр-Р»

Эхо Москвы09:03

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите

ТАСС07:44

Названа возможная причина взрыва российского бака в космосе

Lenta.ru08:24

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»

Московский Комсомолец07:59
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество

Китай приготовился к распродаже государственного долга США

Экономисты предупредили: любая попытка Вашингтона не исполнить долговые обязательства перед Китаем даст эффект бумеранга.
Страна Советов on-line 12:00
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Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

Вести.Ru 01:10
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в регионе.
63.ru 08:57
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Второй священник заразился коронавирусом в Краснодарском крае.
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Происшествия

В Ростове найдена мёртвой ранее судимая экс-депутат Заксобрания Дона

Под Ростовом-на-Дону обнаружена мёртвой бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области 60-летняя Наталья Кравченко, об этом сообщило издание 1rnd.ru, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах донского региона.
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
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Экономика

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
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Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин не забыли поздравить сына Орбакайте с 22-летием

Сын Кристины Орбакайте 22-летний Дени Байсаров отмечает 10 мая свой день рождения. Первым любимого наследника поздравила мама.
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Происшествия

В «Ленте» обвинили покупательницу с детьми в многократных кражах

Покупательница с детьми неоднократно совершала кражи в магазине на Уральской улице в Петербурге.
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Спорт

Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года

Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
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Здоровье

За сутки в 7 округах Подмосковья не выявили новых зараженных

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в МО, за минувшие сутки в Подмосковье выявлено лишь 1 133 новых случая заражения коронавирусом.
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Политика

Путин: с долгами 1990-х Россия не могла развиваться

Москва, 10 мая 2020, 15:16 — REGNUM Государственный долг России в 1990-х годах «зашкалил», не позволяя стране развиваться.
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В сети появился тизер-трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077

Кинокомпания T7 Production опубликовала первый тизер-трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077, который получил подзаголовок Phoenix Program.
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В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Шоу-бизнес

Фотограф опубликовал архивное фото обнаженной Ксении Собчак

Откровенный кадр был сделан 11 лет назад. Фотограф Александр Гусов опубликовал архивное фото Ксении Собчак.
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Украинские власти запретили показ боя Олейника в UFC

Lenta.ru 09:47
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Посольство США в РФ сгладило заявления Белого дома о победе над нацизмом

Сгладить заявления Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом попыталось посольство США в Москве.
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В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент вчера в 03:41
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Актриса Татьяна Васильева рассказала о состоянии своего здоровья

RT на русском 10:19
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
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В Саратовской области от коронавируса умер пятый пациент

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