Космос

RT на русскомRT на русскомВ «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Герой России Сергей Крикалёв заявил, что запуск корабля Crew Dragon знаменует новый этап в мировой космической программе.
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Сергей Крикалев
Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль… Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе.
— Сергей Крикалев, российский космонавтРосбалт 22:02
с чего всё началось
— Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе, — сказал Крикалёв в обращении, опубликованном
 на ютуб-канале "Роскосмоса".
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Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Член экспертного совета Национальной премии «Хрустальный компас» С 31.03.2016 по наст. вр. - исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос».
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