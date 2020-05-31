с чего всё началось

Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль… Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе.

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Герой России Сергей Крикалёв заявил, что запуск корабля Crew Dragon знаменует новый этап в мировой космической программе.

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