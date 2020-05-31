Космос
RT на русскомВ «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Герой России Сергей Крикалёв заявил, что запуск корабля Crew Dragon знаменует новый этап в мировой космической программе.
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Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль… Я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе.
— Сергей Крикалев, российский космонавтРосбалт 22:02
с чего всё началось
— Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе, — сказал Крикалёв в обращении, опубликованном на ютуб-канале "Роскосмоса".Life.ru18:41
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