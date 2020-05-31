В "Роскосмосе" не понимают "истерики" по поводу удачного запуска частного корабля Crew Dragon.

В «Роскосмосе» ответили на запуск корабля Crew Dragon

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