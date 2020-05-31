Общество

Реальное времяРеальное времяВ «Роскосмосе» ответили на запуск корабля Crew Dragon

В "Роскосмосе" не понимают "истерики" по поводу удачного запуска частного корабля Crew Dragon.
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«Роскосмос» назвал непонятной «истерику» по поводу запуска Crew Dragon

Ведомости07:20

"Ну и замечательно!": Устименко не понял "истерики" вокруг ракеты Илона Маска

Царьград06:32

В Роскосмосе не считают угрозой для отечественной отрасли удачный запуск Crew Dragon

Говорит Москва06:03

В Роскосмосе отреагировали на запуск Crew Dragon

News.ru06:11

Роскосмос приветствовал успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon

Комсомольская правда05:57

В Роскосмосе прокомментировали запуск корабля Crew Dragon

Газета.Ru05:40

«Роскосмос» удивлен «поднявшейся истерикой» после запуска Crew Dragon

НТВ05:40
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Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
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Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor вчера в 15:33
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Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Политика

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в официальном документе.
Астрахань 24 вчера в 01:24
3,3K
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
1K
Политика

В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков

"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
2
Космос

В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

Известия 05:48
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Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
9
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
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Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 29 мая в 09:05
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
1,2K
Политика

Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
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Происшествия

Fox: в ходе протестов в Индианаполисе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в Индианаполисе (штат Индиана) в ходе протестов, вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС 09:38
2
Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
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Футбол

«Урал» объявил об уходе Меркулова

«Урал» сообщил об уходе из клуба защитника Михаила Меркулова, у которого сегодня закончился срок действия контракта.
Sport24.ru 10:26
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
1,8K
Происшествия

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
6
Общество

Коронавирус спровоцировал масштабный экономический кризис в КНДР

Эксперты Fitch прогнозируют падение ВВП КНДР в 2020 году на 6%.
Финансовая газета 10:21
Здоровье

Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи

Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
9
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
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Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Авто

Acura представила седан Acura TLX нового поколения

Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 29 мая в 10:45
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Космический аппарат
Американский многоразовый пилотируемый космический корабль компании SpaceX, разработанный по заказу НАСА в рамках программы Commercial Crew Development. Предназначен для доставки экипажа до 4 человек на Международную космическую станцию и возвращения их на Землю.
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