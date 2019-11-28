Общество

Lenta.ruLenta.ruВыявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
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с чего всё началось

Роскосмос: «Мы установили жесточайший контроль за стройкой космодрома „Восточный“»

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артём Мельников в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что его подчиненные сейчас активно работают "по паршивым овцам", которые становятся виновниками хищений бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный".
Комсомольская правда06:24

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В Роскосмосе нашли коррупцию, процветавшую десятилетиями

URA.Ru09:18

В Роскосмосе" нашли применявшиеся десятилетиями коррупционные схемы

РИА Новости06:49

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

РБК07:59

По материалам Роскосмоса за год заведено более 15 уголовных дел против глав предприятий

ТАСС07:37

В Роскосмосе признались в десятилетиях коррупции

Московский Комсомолец07:19

Аудитор «Роскосмоса» рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Известия07:16

В «Роскосмосе» рассказали о существовавшей десятилетиями коррупции

Коммерсантъ09:03
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Хоккей

«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение подряд, у «армейцев» — вторая победа в последних трёх встречах.
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Кредитную амнистию предложили объявить в России

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин внес на рассмотрение законопроект о кредитной амнистии, сообщает "360".
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Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

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Политика

Выяснено отношение белорусов к России

Подавляющее большинство граждан Белоруссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Lenta.ru 10:25
Происшествия

Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту

Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Газета.Ru 11:03
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
Политика

Обыски проходят у волонтера Маруси Зверобой, угрожавшей Зеленскому

Волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Биленька), угрожавшая вместе с депутатом Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейской солидарности" Софией Фединой главе государства Владимиру Зеленскому, в четверг утром опубликовала видео, на котором к ней домой пришли с обысками силовики.
РИА Новости 02:17
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Общество

У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт

В четверг, 28 ноября, одна из пользователей Twitter пожаловалась, что из-за двойных операций по карте Райффайзенбанка баланс ее счета ушел в минус.
РБК 08:54
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
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Общество

Медведев предостерег от «тупого» подхода к цифровизации госуправления

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерег от "тупого" подхода к созданию цифровой платформы государственного управления.
РИА Новости 09:37
Происшествия

Задержан новый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве

В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый фигурант — 30-летний Сергей Суровцев.
Lenta.ru 06:32
Общество

Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве

Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Известия 07:56
Армия и оружие

В России создали экспериментальный взвод «универсальных офицеров»

В России появилось подразделение спецназа из 30 "универсальных офицеров", созданное по итогам экспериментальной программы, прошедшей в Вооруженных силах на основе сирийского опыта.
РИА Новости 06:11
Футбол

Астана — Манчестер Юнайтед 2:1 (2-й тайм)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что капитаном команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны» будет Джесси Лингард.
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Сценарий «Звездных войн: Скайуокер. Восход» потерял Джон Бойега

Бойега оставил сценарий под кроватью в квартире, из которой собирался переехать.
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Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
РИА Новости 06:35
Общество

В ГД внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

В пояснительной записке отмечается, что проектом закона предполагается "определить, что Правительство осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным".
The Moscow Post 01:00
Общество

В ГД внесли проект о психиатрическом обследовании преподавателей вузов

"Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - говорится в проекте закона, размещенном в базе данных ГД.
РИА Новости 11:21
Космос

В NASA показали, как может выглядеть будущий лунный модуль

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем официальном сайте опубликовали изображение того, как может выглядеть роботизированный лунный модель средних размеров.
РЕН ТВ вчера в 03:55
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Общество

Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда вчера в 22:44
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Общество

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
РИА Новости 07:43
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.
Lenta.ru 08:31
Политика

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания >> Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой.
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Футбол

ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ

Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 11:48
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
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