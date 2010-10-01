Космос
Говорит МоскваВ Роскосмосе рассказали о планах испытания двух новых ракет
Ранее в Роскосмосе отреагировали на запуск первого пилотируемого корабля компании SpaceX. Исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалёв заявил, что страт Crew Dragon с двумя астронавтами на борту открывает новый этап для мировой космической программы.
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Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Политика
Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут
Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Экономика
Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций
В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия 19:07
Кино
Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера «Апгрейд»
В пятницу, 29 мая, стало известно, что Blumhouse снимет сериал на основе фантастического триллера "Апгрейд".
Piter.tv 29 мая в 09:38
Спорт
Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира
РИА Новости вчера в 13:09
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Космос
На Солнце произошла самая большая солнечная вспышка с октября 2017 года
29 мая 2020 года семейство солнечных пятен — темных пятен, которые покрывают лицо Солнца, представляющих области сложных магнитных полей, — обозначит самую большую солнечную вспышку с октября 2017 года.
V-kosmose.com вчера в 01:56
Армия и оружие
Подлодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня
Атомная подводная лодка «Вепрь» будет передана Северному флоту в конце июня.
Би-порт 07:21
Политика
Байден осудил ожесточенные протесты в США
РИА Новости 03:27
Экономика
Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
На днях после четырехмесячных раздумий президент Украины Зеленский подписал принятый Верховной радой еще 16 января закон с длинным и имеющим мало общего с содержанием названием: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".
РИА Новости 01:00
Энергетика
Reuters: Россия согласилась на перенос встречи ОПЕК+
Россия не возражает против переноса следующей встречи Организации стран-экспортеров нефти и не входящих в нее государств, известной как ОПЕК+, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.
Коммерсантъ 11:19
Кино
Российский триллер «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Gazeta.SPb 16:08
Происшествия
В Якутии украли деньги при реставрации памятника архитектуры
Уголовное дело по статье о мошенничестве завели в Якутии после проверки прокуратурой соблюдения закона при реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
Pravda.Ru 29 мая в 09:37
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Наука
Новую пандемию, которая будет опаснее коронавируса, предсказал учёный
Майкл Грегор, ученый из Великобритании, предсказал возможность возникновения новой пандемии.
РИА ОмскПресс вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Отдельно стоит отметить, что незадолго до родов Настасья тоже порадовала поклонников, опубликовав фотоснимок, на котором она позирует, еще будучи беременной, что тоже по достоинству было оценено подписчиками ее страницы и фанатами хоккеиста.
Bimru.ru 08:46
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс вчера в 11:47
Футбол
Роман Павлюченко: Жалел, что вернулся из Англии в Россию
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, как уехал из Англии в 2012 году.
Bookmaker-ratings.ru 12:19
Здоровье
Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19
Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru 20:44
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 29 мая в 01:28
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты 19:46
Происшествия
В Вашингтоне ввели комендантский час и задействовали нацгвардию
Мэр американской столицы Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала национальную гвардию столичного округа Колумбия на фоне массовых протестов и произошедших прошлой ночью беспорядков, сообщил офис мэра в Twitter.
РИА Новости 19:36
Общество
Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34