«Роскосмос» запланировал в этом году испытания двух новых ракет. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

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