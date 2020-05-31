Космос

ИзвестияИзвестияВ «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

«Роскосмос» запланировал в этом году испытания двух новых ракет. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году

РБК06:13

«Будет интересно»: анонсированы испытания «Роскосмоса»

Вести.Ru05:56

Роскосмос планирует провести испытания двух новых ракет в 2020 году

ТАСС05:07

«Роскосмос» намерен провести испытания двух новых ракет в 2020 году

RT на русском05:26

Роскосмос анонсировал испытания двух новых ракет в 2020 году

Взгляд.ру05:23

«Роскосмос» планирует испытать две новые ракеты и возобновить лунную программу

Коммерсантъ05:51

«Роскосмос» сообщил об испытании двух новых ракет в этом году

Интерфакс05:13
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
1,1K
Космос

Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США

Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor вчера в 15:33
4,4K
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
796
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
63
Политика

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днём

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в официальном документе.
Астрахань 24 вчера в 01:24
3,3K
Общество

Городские службы оперативно устраняют последствия дождей в Москве

Москва 24 06:00
63
Наука

Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса

Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
20
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
1K
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
1,2K
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

REGNUM 01:36
1,2K
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
76
Политика

Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
175
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
16
Политика

Project Syndicate (США): синдром антироссийского помешательства (Project Syndicate)

Кремль действительно вмешивался в те выборы, чтобы ослабить позиции Хиллари Клинтон, и этим он в конечном итоге помог Дональду Трампу, однако последующее расследование не нашло доказательств явного «сговора», существование которого предполагалось многими ключевыми СМИ Америки.
ИноСМИ 07:14
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
256
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,6K
Футбол

«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным

РИА Новости 01:14
Футбол

Икарди подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Bookmaker-ratings.ru 07:32
Происшествия

В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков

Коммерсантъ вчера в 21:33
165
Общество

Водители автобусов заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

iReactor 07:12
6
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
872
Происшествия

Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске

Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
Регион online 02:32
60
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
752
Происшествия

Жуткое ДТП в Почепском районе произошло

В Почепском районе Брянской области днем 31 мая случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Городской32 (Брянск) 06:05
5
Здоровье

На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 04:20
57
Политика

Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем.
Lenta.ru 04:54
283
Экономика

Украина пообещала МВФ не улучшать положение пенсионеров

Киев пообещал МВФ не вводить льготы или специальные пенсии и не вносить законодательно никаких изменений, которые бы привели к снижению возраста выхода на пенсию.
РЕН ТВ 29 мая в 12:35
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Автоспорт

В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой

Чемпионат 08:49
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9K
Единоборства

Бернс отправил Вудли в нокдаун на UFC on ESPN 9

Бразильский боец Гилберт Бернс победил американца Тайрона Вудли в турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. Судьи приняли единогласное решение в пользу бразильца — 50-45, 50-44, 50-44.
NewInform 01:49
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