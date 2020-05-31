Космос
ИзвестияВ «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году
«Роскосмос» запланировал в этом году испытания двух новых ракет. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor вчера в 15:33
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Политика
Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», – говорится в официальном документе.
Астрахань 24 вчера в 01:24
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Политика
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Политика
Project Syndicate (США): синдром антироссийского помешательства (Project Syndicate)
Кремль действительно вмешивался в те выборы, чтобы ослабить позиции Хиллари Клинтон, и этим он в конечном итоге помог Дональду Трампу, однако последующее расследование не нашло доказательств явного «сговора», существование которого предполагалось многими ключевыми СМИ Америки.
ИноСМИ 07:14
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Футбол
Икарди подписал долгосрочный контракт с «ПСЖ»
Bookmaker-ratings.ru 07:32
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Коммерсантъ вчера в 21:33
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Происшествия
Мужчина избил женщину на глазах прохожих и детей в Новороссийске
Мужчина избил женщину на глазах у прохожих, среди которых были маленькие дети.
Регион online 02:32
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Происшествия
Жуткое ДТП в Почепском районе произошло
В Почепском районе Брянской области днем 31 мая случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Городской32 (Брянск) 06:05
Здоровье
На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей
Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 04:20
Политика
Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем.
Lenta.ru 04:54
Экономика
Украина пообещала МВФ не улучшать положение пенсионеров
Киев пообещал МВФ не вводить льготы или специальные пенсии и не вносить законодательно никаких изменений, которые бы привели к снижению возраста выхода на пенсию.
РЕН ТВ 29 мая в 12:35
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Единоборства
Бернс отправил Вудли в нокдаун на UFC on ESPN 9
Бразильский боец Гилберт Бернс победил американца Тайрона Вудли в турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. Судьи приняли единогласное решение в пользу бразильца — 50-45, 50-44, 50-44.
NewInform 01:49