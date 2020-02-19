Общество

RT на русскомRT на русскомВ «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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Запуск «Союза МС-16» к МКС не перенесут из-за замены экипажа

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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

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Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
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ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

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Украина предложила помочь Белоруссии с нефтью

Как известно, до недавнего времени Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

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«Лейпциг» на выезде победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов

Футболисты немецкого клуба "Лейпциг" оказались сильнее лондонского "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел в Лондоне.
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Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

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Great Wall вернется в Россию спустя 4 года

Автомобильный бренд Great Wall, который ушел из России 4 года назад.
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Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире

Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
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Экономика

«Энел Россия» снизит дивиденды после продажи Рефтинской ГРЭС

«Энел Россия» снизит дивиденды после продажи Рефтинской ГРЭС «Энел Россия» пересмотрела стратегию после продажи своего ключевого актива — угольной Рефтинской ГРЭС.
Коммерсантъ 13:09
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Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в школах

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов.
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Адвокат пообещал прекратить дело в отношении убившего педофила уфимца

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Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
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Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
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Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Ведомости 12:54
Общество

В Москве в общественном транспорте ведут мониторинг из-за коронавируса

Мосгортранс в связи с ситуацией с коронавирусом ведет мониторинг в транспорте, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
РИА Новости 11:17
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости вчера в 07:28
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Умер актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

DP.RU 13:47
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Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится

В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
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Месси высказался о скандале с критикой игроков «Барселоны»

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Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
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Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
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Мужскую фертильность стало возможно быстро определить с помощью специального чипа

Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Analytical Chemistry, разработали микрофлюидный чип, который помогает быстро оценить этот хемотаксический ответ клеток, что позволяет получить более полную картину фертильности мужчины.
Naked Science 12:32
Авто

Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe

В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Известия 03:20
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В Белом доме опровергли предложение Трампа о помиловании Ассанжа

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции.
Известия 16:40
Политика

Депутат Госдумы попросил транслировать заседания палаты в туалетах

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Игорь Моляков в ходе заседания попросил транслировать заседания нижней палаты парламента в туалетах.
Агентство Москва 04:20
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