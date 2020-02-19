В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Экономика Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Общество Дочь Спилберга решила стать порнозвездой Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.

Общество Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.

Происшествия Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.

Экономика Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».

Происшествия Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.

Наука Мужскую фертильность стало возможно быстро определить с помощью специального чипа Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Analytical Chemistry, разработали микрофлюидный чип, который помогает быстро оценить этот хемотаксический ответ клеток, что позволяет получить более полную картину фертильности мужчины.

Авто Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.