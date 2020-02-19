Общество

RT на русскомRT на русскомВ «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

RT на русском14:05

На корабле «Союз МС-16» произошла замена российского экипажа

Известия10:58

Роскосмос заменит экипаж «Союза МС-16» на дублеров

Газета.Ru12:59

Основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить

ТАСС10:44

«Роскосмос» поменял двух участников полета на МКС

РБК10:32

Космонавта Тихонова отстранили от полета на МКС из-за больного глаза

Московский Комсомолец13:24

Запуск «Союза МС-16» к МКС не перенесут из-за замены экипажа

РИА Новости10:56
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Политика

Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
РБК 17:15
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
ТАСС 18:09
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Происшествия

В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
РИА Новости 19:43
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости 17:28
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург 06:32
Экономика

ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Коммерсантъ 17 февраля в 17:59
Кино

Опубликованы первые кадры аниме по «Видоизменённому углероду»

В твиттер-аккаунте Netflix опубликованы первые кадры аниме по «Видоизменённому углероду».
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Общество

Главврач Боткинской больницы объяснил свое увольнение

Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев, уволенный после побега четырех пациентов, рассказал о причинах своего ухода.
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Кино

Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13

Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Inc-news.ru 09:07
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
BFM.ru 05:17
Общество

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Известия 16:05
Гаджеты

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD

Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
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Космос

Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
РИА Новости 17 февраля в 10:59
Здоровье

Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики

В интервью радио Sputnik Иван Алименко уточнил, что изначально здоровому человеку, который знает меру, не стоит пугаться баночки энергетика.
РИА Новости 18:00
Политика

Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Lenta.ru 05:37
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Российская газета вчера в 06:15
Общество

Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

РИА Новости 08:50
Происшествия

На Сахалине окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества с субсидиями

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении 2020

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Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек

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В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные результаты о несовершенстве тестирования на COVID-19.
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Происшествия

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Известия вчера в 22:36
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Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»

Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
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Армия и оружие

Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами

ВМС США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами ударные АПЛ типа Virginia.
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Бартомеу улаживает конфликтную ситуацию в «Барселоне»

Источники отмечают, что президент объяснил главным игрокам клуба ситуацию с партнерской компанией «Барселоны», которая критикует ее футболистов.
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Армия и оружие

Сирийские боевики применили против турецких военных оружие из США

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.
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Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

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Украина предложила помочь Белоруссии с нефтью

Как известно, до недавнего времени Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.
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