Общество
RT на русскомВ «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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Политика
Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства
Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Происшествия
В Магадане совершил жесткую посадку самолет Ан-2
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Общество
Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку
Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
Экономика
ФАС предложила ввести аукционы на право добычи рыбы в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает заменить исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в России электронными аукционами.
Кино
Опубликованы первые кадры аниме по «Видоизменённому углероду»
В твиттер-аккаунте Netflix опубликованы первые кадры аниме по «Видоизменённому углероду».
Общество
Главврач Боткинской больницы объяснил свое увольнение
Главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев, уволенный после побега четырех пациентов, рассказал о причинах своего ухода.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали возможную операцию Турции в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал худшим сценарием развития событий в сирийском Идлибе возможную военную операцию Турции.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Гаджеты
Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD
Компания VIA может составить конкуренцию Intel и AMD на рынке процессоров, выпустив x86-совместимых процессоров.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Здоровье
Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики
В интервью радио Sputnik Иван Алименко уточнил, что изначально здоровому человеку, который знает меру, не стоит пугаться баночки энергетика.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Учительница выдернула стул из-под подростка, срывавшего урок. В ответ школьник ударил женщину по лицу. Видео появилось в социальных сетях.
Происшествия
На Сахалине окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества с субсидиями
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянского (фермерского) хозяйства.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении 2020
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
Глава медицинской группы по лечению коронавируса в Ухане, профессор Чжао Цзяньпин раскрыл тревожные результаты о несовершенстве тестирования на COVID-19.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев заменит Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле»
Тимур Еремеев займет пост ведущего скандального телешоу. Пока актер не подписал контракт, но сотрудники программы в курсе грядущих перемен.
Армия и оружие
Атомные подлодки США вооружат гиперзвуковыми ракетами
ВМС США намерены оснастить гиперзвуковыми ракетами ударные АПЛ типа Virginia.
Футбол
Бартомеу улаживает конфликтную ситуацию в «Барселоне»
Источники отмечают, что президент объяснил главным игрокам клуба ситуацию с партнерской компанией «Барселоны», которая критикует ее футболистов.
Армия и оружие
Сирийские боевики применили против турецких военных оружие из США
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что боевики в Сирии используют оружие, которое передают им США, против турецких военнослужащих.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Политика
Украина предложила помочь Белоруссии с нефтью
Как известно, до недавнего времени Россия являлась единственным поставщиком нефти в Белоруссию.