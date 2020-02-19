Общество
RT на русскомВ «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа
В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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Политика
Украина ожидает повышения статуса в НАТО до «партнера»
В октябре статус Украины в НАТО может быть повышен до партнера с расширенными возможностями, сообщил глава Минобороны страны Андрей Загороднюк.
Политика
Путин заранее обсудил с Медведевым отставку правительства
Президент России Владимир Путин заранее обсуждал с Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Наука
По функциональным связям головного мозга удалось определить гендер
Ученые из Германии выяснили, что гендер человека можно определить по функциональным связям головного мозга.
Происшествия
В Германии при стрельбе убиты восемь человек
В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
Шоу-бизнес
Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»
Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Гаджеты
Okko выпустил приставку для телевизора
Экономика
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
Футбол
«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Биатлон
Поршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлону
Старт-лист на масс-старт составляется согласно выступлению биатлонистов во время чемпионата мира с учётом общего зачёта Кубка мира.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Футбол
«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев отметился голом
«Аталанта» уверенно победила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Кино
Открывается Берлинский кинофестиваль
Открывается Берлинский кинофестиваль 70-й Берлинский кинофестиваль, открывающийся сегодня, обещает превзойти по концентрации художественной энергии не только все прежние Берлинале, но и своих конкурентов — Канн и Венецию.
Здоровье
Два человека скончались от коронавируса в Иране
Двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум.
Шоу-бизнес
Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву
Впервые за долгое время на церемонии не смогли присутствовать Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев, которые в прошлом году не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и были ведущими.
Экономика
G20 прогнозирует небольшое ускорение роста мировой экономики
Министры финансов стран «Большой двадцатки» прогнозируют в ближайшие пару лет небольшое ускорение роста мировой экономики.
Общество
В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
Авто
ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей
Десять госкомпаний и компаний, в капитале которых участвует государство, в 2019 году приобрели или планировали купить дорогие автомобили общей стоимостью свыше 158 млн руб. Все эти компании попали в составляемый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) рейтинг "Индекс расточительности".
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Армия и оружие
Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер
Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Экономика
Росрыболовство выступило против проведения аукционов на вылов рыбы
Росрыболовство выступает против позиции Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая предлагает распределять права на добычу рыбы и морепродуктов на аукционах.
Кино
Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве
Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».