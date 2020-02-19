Общество

RT на русскомRT на русскомВ «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

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На корабле «Союз МС-16» произошла замена российского экипажа

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Роскосмос заменит экипаж «Союза МС-16» на дублеров

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В немецком городе Ханау при стрельбе убиты по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает Hessenschau со ссылкой на полицию.
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Депутаты хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП Закон, снижающий вдвое порог годовой выручки торговых предприятий, при которой надо принимать безналичные платежи, принят в первом чтении.
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«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
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Старт-лист на масс-старт составляется согласно выступлению биатлонистов во время чемпионата мира с учётом общего зачёта Кубка мира.
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Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

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Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
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Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Впервые Микаэла поделилась новостями о желании стать порнозвездой в социальных сетях в начале февраля.
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Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
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Футбол

«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев отметился голом

«Аталанта» уверенно победила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Открывается Берлинский кинофестиваль

Открывается Берлинский кинофестиваль 70-й Берлинский кинофестиваль, открывающийся сегодня, обещает превзойти по концентрации художественной энергии не только все прежние Берлинале, но и своих конкурентов — Канн и Венецию.
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Двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум.
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Шоу-бизнес

Стриженовы отдали премию «Пара года» Заворотнюк и Чернышеву

Впервые за долгое время на церемонии не смогли присутствовать Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев, которые в прошлом году не только получили награду в номинации "Творческая пара", но и были ведущими.
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ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

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G20 прогнозирует небольшое ускорение роста мировой экономики

Министры финансов стран «Большой двадцатки» прогнозируют в ближайшие пару лет небольшое ускорение роста мировой экономики.
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В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России посылок с животноводческой продукцией из Китая.
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Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

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ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

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"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости вчера в 02:12
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Турция начала отвод своих войск от сирийского селения Телль-Тамер

Турецкая армия начала отвод своих войск, дислоцированных в районе сирийского приграничного населённого пункта Телль-Тамер.
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Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
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Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве

Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
Газета Культура 02:30
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