В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.

В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

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