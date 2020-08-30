В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе
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Астероиды из группы Аполлонов в августе 80 раз сближались с Землей. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Роскосмосе.В источнике
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Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA
Курьер. Среда. Бердск27 августа в 21:10