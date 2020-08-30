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ТАСС
ТАСС

В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе

Астероиды из группы Аполлонов в августе 80 раз сближались с Землей. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Роскосмосе.В источнике
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Российская газета

В Роскосмосе сообщили о 80 сближениях астероидов с Землей в августе

Российская газета05:22
Курьер. Среда. Бердск

Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA

Курьер. Среда. Бердск27 августа в 21:10
РИА Новости

«Роскосмос» оценил опасность астероида-«высотки» для Земли

РИА Новости03:52
Комсомольская правда

Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей за месяц

Комсомольская правда03:42
ТАСС

В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе

ТАСС03:17
Газета.Ru

Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей за месяц

Газета.Ru03:46
Lenta.ru

Рассчитана вероятность столкновения астероида размером с высотный дом с Землей

Lenta.ru04:01

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня28 августа в 01:58
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31

В Петербурге цены на новостройки в августе снова выросли

По оценкам участников рынка, с момента снятия COVID-ограничений, новостройки в России стабильно дорожают на 1–1,2% в месяц, август не стал исключением: средние цены выросли на первичном рынке большинства крупных городов России, в среднем — на 1,2%. Глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что в среднесрочной перспективе новостройки продолжат дорожать.
DP.RU05:01
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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