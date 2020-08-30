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ТАСС
ТАСС

В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе

Астероиды из группы Аполлонов в августе 80 раз сближались с Землей. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Роскосмосе.В источнике
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РБК

«Роскосмос» оценил опасность приближающегося к Земле астероида

РБК04:06
Lenta.ru

Рассчитана вероятность столкновения астероида размером с высотный дом с Землей

Lenta.ru04:01
Курьер. Среда. Бердск

Потенциально опасный астероид летит к Земле: 1 сентября 2020 года Апполон 2011 ES4 достигнет планеты, сообщает NASA

Курьер. Среда. Бердск27 августа в 21:10
Комсомольская правда

Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей за месяц

Комсомольская правда03:42
ТАСС

В Роскосмосе зафиксировали 80 сближений астероидов с Землей в августе

ТАСС03:17
Газета.Ru

Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей за месяц

Газета.Ru03:46
РИА Новости

«Роскосмос» оценил опасность астероида-«высотки» для Земли

РИА Новости03:52

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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