Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

с чего всё началось

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью. Таким мнением с РБК поделился пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Происшествия Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге школьник рассказал на допросе, что выстрелил по неосторожности, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье защитник подростка Артём Баконин.

Здоровье Число случаев COVID-19 во Франции превысило тысячу Во Франции за сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число больных достигло 1 126, сообщили в воскресенье вечером в Главном управлении здравоохранения страны.

Политика Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.

Общество Брата и племянника короля Саудовской Аравии обвинили в госизмене Брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержали в пятницу по обвинениям в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Игры Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5 Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в парижской мечети Неизвестный открыл стрельбу на территории мечети на северо-востоке Парижа вечером в воскресенье, один человек получил ранения, сообщает телеканал BFMTV.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Общество Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Происшествия Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.

Футбол Криштиану Роналду проводит 1000-й матч в карьере За свою карьеру Роналду сыграл за «Спортинг» в 31 матчей, провел за «Манчестер Юнайтед» 292 встречи, за «Реал» — 438 матчей и за «Ювентус» 75 матчей.

Шоу-бизнес Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных родила российскому артисту балета Сергею Полунину ребенка.

Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.