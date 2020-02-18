Политика
РИА НовостиВ «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»
Американские санкции Минфин США ранее ввел санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской компании Rosneft Trading. Поводом послужила ее деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы.
Читать в источнике
Оценить384
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы
Коммерсантъвчера в 18:57
В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США
Интерфаксвчера в 11:30
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Общество
Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Армия и оружие
ЛНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Политика
Президент Болгарии Радев обсудил с Путиным цены на газ
Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили цену на российский газ для Болгарии.
Происшествия
В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи
В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Общество
Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы
Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Авто
АвтоВАЗ показал новый испытательный трек
"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
Экономика
Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать
Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал площадью 30 700 кв. м для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год, пишет ФАС.
Шоу-бизнес
Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью
Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
Экономика
В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий
Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Общество
Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники
Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1-3 тыс. рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1 тысячи рублей.
Общество
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Общество
В России стали чаще закрываться компании
Российский бизнес в минувшем году стал чаще «умирать», констатируют аналитики компании FinExpertiza.
Здоровье
Коронавирус оказался особенно опасным для онкобольных
Коронавирус может оказаться особенно опасным для онкобольных и пожилых людей с ослабленным организмом.
Здоровье
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Здоровье
Главврач больницы в китайском Ухане умер от коронавируса
Кино
В сети появилось первое видео со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»
В социальных сетях было опубликовано первое видео со съемок блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
Политика
Экс-дипломат предупредил об опасности борьбы Киева с советским прошлым
Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый заявил в эфире Ukrlife.tv, что страна в своих нынешних границах – продукт советской истории, а борьба с советским наследием может лишить Киев прав на значительную часть территории.