Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

Американские санкции Минфин США ранее ввел санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской компании Rosneft Trading. Поводом послужила ее деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы.
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«Роснефть» считает санкции США «актом произвола»

Finam.Ru01:43

Венесуэльская государственная нефтяная компания считает законной работу Rosneft Trading

ТАССвчера в 18:46

Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 18:57

Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

РБКвчера в 16:21

«Роснефть» назвала произволом санкции США против «дочки» компании

Rambler News Serviceвчера в 14:40

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Интерфаксвчера в 11:30

На Кубе осудили санкции США против Rosneft Trading

РИА Новости01:33
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Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Происшествия

Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Хоккей

Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:17
Общество

Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд

Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.
РБК вчера в 15:09
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 21:03
Армия и оружие

ЛНР и украинские военные обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе

BFM.ru вчера в 07:03
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Пользователь нового раскладного смартфона рассказал, как он при первом же закрытии повредил дисплей Samsung Galaxy Z Flip.
Газета DAILY 17 февраля в 14:10
Политика

Президент Болгарии Радев обсудил с Путиным цены на газ

Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили цену на российский газ для Болгарии.
Национальная служба новостей вчера в 14:13
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Известия 01:01
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
RT на русском 01:28
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи

В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
РБК 01:14
Общество

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
РИА Новости вчера в 19:51
Футбол

«Атлетико» провёл больше всех сухих матчей в ЛЧ после прихода Симеоне

Soccer.ru 00:42
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.
Радио Маяк 01:12
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Авто

АвтоВАЗ показал новый испытательный трек

"АвтоВАЗ" будет оценивать качество всех выпускаемых машин еще строже: отныне тестирование автомобилей Lada, Renault и Datsun проводится на крытой испытательной трассе, организованной в главном корпусе завода.
Новые автомобили вчера в 10:59
Экономика

Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать

Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал площадью 30 700 кв. м для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год, пишет ФАС.
Ведомости вчера в 17:08
Шоу-бизнес

Джареда Лето заметили на прогулке с российской супермоделью

Папарацци заметили американского музыканта и актера на прогулке в Лос-Анджеле с российской супермоделью Валерией Кауфман.
РИА Новости вчера в 14:28
Экономика

В «Единой России» предложили вернуться к вопросу повышения пенсий

Комментируя предложения ряда депутатов о необходимости немедленного возврата индексации пенсий всем работающим пенсионерам, Исаев призвал не торопиться с таким решением.
ТАСС вчера в 08:18
Общество

Названа причина аномальной зимы в России

Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Lenta.ru 01:24
Общество

Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники

Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1-3 тыс. рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1 тысячи рублей.
Ридус 01:37
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Общество

В России стали чаще закрываться компании

Российский бизнес в минувшем году стал чаще «умирать», констатируют аналитики компании FinExpertiza.
Росбалт 01:35
Здоровье

Коронавирус оказался особенно опасным для онкобольных

Коронавирус может оказаться особенно опасным для онкобольных и пожилых людей с ослабленным организмом.
ToDay News Ufa 17 февраля в 11:22
Здоровье

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит вчера в 03:14
Здоровье

Главврач больницы в китайском Ухане умер от коронавируса

РЕН ТВ вчера в 03:02
Кино

В сети появилось первое видео со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»

В социальных сетях было опубликовано первое видео со съемок блокбастера Джеймса Ганна "Отряд самоубийц 2".
РИА Новости 17 февраля в 03:49
Политика

Экс-дипломат предупредил об опасности борьбы Киева с советским прошлым

Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый заявил в эфире Ukrlife.tv, что страна в своих нынешних границах – продукт советской истории, а борьба с советским наследием может лишить Киев прав на значительную часть территории.
РИА Новости вчера в 18:48
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