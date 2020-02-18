Американские санкции Минфин США ранее ввел санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской компании Rosneft Trading. Поводом послужила ее деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы.

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

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