В «Роснефти» считают, что санкции США в отношении её дочерней структуры Rosneft Trading SA «незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола». Соответствующее заявление распространила 18 февраля пресс-служба компании.

В «Роснефти» назвали незаконными санкции США против Rosneft Trading

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