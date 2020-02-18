Политика

REGNUMREGNUMВ «Роснефти» назвали незаконными санкции США против Rosneft Trading

В «Роснефти» считают, что санкции США в отношении её дочерней структуры Rosneft Trading SA «незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола». Соответствующее заявление распространила 18 февраля пресс-служба компании.
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Санкции против Rosneft Trading не окажут влияния на финрезультаты «Роснефти»

Finam.Ru02:10

На Кубе осудили санкции США против Rosneft Trading

РИА Новости01:33

Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

РБКвчера в 16:21

Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 18:57

«Роснефть» назвала произволом санкции США против «дочки» компании

Rambler News Serviceвчера в 14:40

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Интерфаксвчера в 11:30

Венесуэльская государственная нефтяная компания считает законной работу Rosneft Trading

ТАССвчера в 18:46
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила Джигану сына

Shraibikus News 02:03
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Вести.Ru вчера в 04:20
Общество

В Петербурге депутаты запретили продавать подросткам снюсы

Парламентарии Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает продавать детям и подросткам никотиносодержащую продукцию без табака - так называемые снюсы.
Российская газета 03:12
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Общество

Шнуров посвятил стих загрязнению воздуха в Красноярске

Газета.Ru 02:31
Общество

Россиянки смогут получать маткапитал уже при выписке из роддома

Напомним, с января 2020 года граждане России смогут получать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье, при этом сама программа продлевается до 2026 года.
Севастополь.ру 02:34
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости вчера в 07:34
Кино

Мишель Родригес считает, что «Форсаж 9» сломает все законы физики

По словам режиссера Джастина Лина, многие трюки, длящиеся в фильме не больше пары секунд, могут разрабатываться до восьми месяцев.
Киноафиша России вчера в 01:37
Общество

В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели

Движение ограничили для всех видов транспорта В Алтайском крае из-за сложных метеоусловий утром 19 февраля закрыли для движения две трассы.
АМИТЕЛ вчера в 23:50
Политика

Киев хочет прекратить войну в Донбассе. Но без потери территорий

Разрешить конфликт в Донбассе без потери территорий намерен президент Украины Владимир Зеленский, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 19 февраля журналистам телеканала «Украина 24».
Красная весна 02:52
Кино

Режиссер «Сватов» заявил, что седьмой сезон станет последним

Piter.tv 01:51
Здоровье

Названо число находящихся под наблюдением прибывших из КНР россиян

Под наблюдением врачей в России находятся 14,7 тыс. человек, прибывших из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Известия 02:11
Экономика

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Известия вчера в 19:21
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Энергетика

Нефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
REGNUM вчера в 22:49
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Футбол

«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

Глава Томской области Серей Жвачкин договорился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о выделении 660 миллионов рублей в качестве поддержки футбольному клубу "Томь", компания также примет участие в финансировании и других региональных проектов, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 02:17
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Наука

Антисоциальное поведение прослеживается в мозге у преступников

В результате научные специалисты установили, что антисоциальное поведение прослеживается в структуре мозга рецидивистов со стажем.
Ugpressa.ru вчера в 22:20
Общество

Американские бойскауты просят защитить их от банкротства

Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Что происходит вчера в 08:22
Культура

Этнолог Дамир Исхаков считает, что татары едины в формировании

Татарский язык − единый, и есть его диалектальные варианты. По мнению учёного, татарский народ един в формировании.
Менделеевские новости 01:50
Гаджеты

Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета вчера в 04:06
Космос

В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал

В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал Учёные сообщили о том. что углеродный кристалл химического состава в обнаруженной ими вариации до этого момента на Земле не встречался.
Машины и Механизмы вчера в 12:26
Технологии

Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис «Смотри Mail.ru»

Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru». Он уже появился в системе «Пульс».
NewInform 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
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