Политика
REGNUMВ «Роснефти» назвали незаконными санкции США против Rosneft Trading
В «Роснефти» считают, что санкции США в отношении её дочерней структуры Rosneft Trading SA «незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола». Соответствующее заявление распространила 18 февраля пресс-служба компании.
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Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы
Коммерсантъвчера в 18:57
В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США
Интерфаксвчера в 11:30
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Армия и оружие
ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ
Общество
В Петербурге депутаты запретили продавать подросткам снюсы
Парламентарии Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, который запрещает продавать детям и подросткам никотиносодержащую продукцию без табака - так называемые снюсы.
Политика
Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Общество
Россиянки смогут получать маткапитал уже при выписке из роддома
Напомним, с января 2020 года граждане России смогут получать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье, при этом сама программа продлевается до 2026 года.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Кино
Мишель Родригес считает, что «Форсаж 9» сломает все законы физики
По словам режиссера Джастина Лина, многие трюки, длящиеся в фильме не больше пары секунд, могут разрабатываться до восьми месяцев.
Общество
В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели
Движение ограничили для всех видов транспорта В Алтайском крае из-за сложных метеоусловий утром 19 февраля закрыли для движения две трассы.
Политика
Киев хочет прекратить войну в Донбассе. Но без потери территорий
Разрешить конфликт в Донбассе без потери территорий намерен президент Украины Владимир Зеленский, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 19 февраля журналистам телеканала «Украина 24».
Здоровье
Названо число находящихся под наблюдением прибывших из КНР россиян
Под наблюдением врачей в России находятся 14,7 тыс. человек, прибывших из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса.
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Энергетика
Нефть поднялась выше $58 за баррель
По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Футбол
«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»
Глава Томской области Серей Жвачкин договорился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером о выделении 660 миллионов рублей в качестве поддержки футбольному клубу "Томь", компания также примет участие в финансировании и других региональных проектов, сообщает обладминистрация.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Наука
Антисоциальное поведение прослеживается в мозге у преступников
В результате научные специалисты установили, что антисоциальное поведение прослеживается в структуре мозга рецидивистов со стажем.
Общество
Американские бойскауты просят защитить их от банкротства
Когда-то мощнейшая организация «Бойскауты Америки» обратилась в федеральный суд с просьбой о защите от банкротства.
Культура
Этнолог Дамир Исхаков считает, что татары едины в формировании
Татарский язык − единый, и есть его диалектальные варианты. По мнению учёного, татарский народ един в формировании.
Гаджеты
Microsoft признала опасным обновление Windows 10
Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Космос
В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал
В Челябинском метеорите найден неизвестный ранее минерал Учёные сообщили о том. что углеродный кристалл химического состава в обнаруженной ими вариации до этого момента на Земле не встречался.
Технологии
Mail.ru Group готовит к запуску видеосервис «Смотри Mail.ru»
Mail.ru Group планирует запустить видеосервис «Смотри Mail.ru». Он уже появился в системе «Пульс».