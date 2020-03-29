Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ «Роснефти» объяснили причины продажи всех активов в Венесуэле

«Роснефть» продала все свои активы в Венесуэле, так как руководствовалась интересами акционеров компании. Об этом пресс-секретарь организации Михаил Леонтьев. Как отметил Леонтьев, компания ожидает, что после этого решения Соединенные Штаты Америки снимут санкции с дочерних предприятий «Роснефти».
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Юрий Барсуков о том, почему «Роснефти» пришлось уйти из Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 17:54

США не будут заранее информировать о действиях в отношении дочерних компаний «Роснефти»

ТАСС28 марта в 22:51

Что стоит за выходом «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле

Газета.Ru29 марта в 17:16

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

Ведомости29 марта в 17:13

«Роснефть» приобрела еще 1,086 млн акций и 325 тысяч GDR в рамках buyback

Интерфаксвчера в 03:26

Государство снизило долю в «Роснефти» в рамках венесуэльской сделки

РБК28 марта в 20:43

«Роснефть» прекратила работу в Венесуэле и продала активы

РИА Новости28 марта в 16:50
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Кино

Sony перенесла премьеру кинокомикса «Морбиус» на 2021 год

Кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето должен был стартовать в прокате 31 июля, но студия определила для фильма новую дату – 19 марта 2021 года.
Киноафиша России 03:33
Экономика

Госдума приняла закон об отсрочке по уплате налогов

Госдума в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.
Коммерсантъ 04:21
Политика

Госдума рассмотрела меры борьбы с последствиями эпидемии в I чтении

Государственная Дума рассмотрела в I чтении законопроект о внесении поправок в ряд законов для экстренного реагирования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
SM News 04:03
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек

Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Москва. Северо-Запад 03:39
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Известия вчера в 03:24
Футбол

«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы

Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
REGNUM 04:47
Общество

В Приморье и Башкортостане вводится режим полной самоизоляции

Режим полной самоизоляции вводится в Башкортостане и Приморье в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:54
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru вчера в 11:54
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости вчера в 04:54
Общество

В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 11:00
Энергетика

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
РБК вчера в 07:47
Экономика

В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам

Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
REGNUM 02:42
Общество

Москвичи освобождаются от платы за капремонт с 1 апреля по 1 июля

ТАСС 03:12
Экономика

В Челябинской области введен второй пакет мер поддержки бизнеса

На Южном Урале приняты новые решения о поддержке сфер бизнеса, наиболее пострадавших от спада в период пандемии коронавируса.
Российская газета 03:47
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Финансы

Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей

Курс доллара в моменте упал на 36 копеек и остановился на уровне 78,97 рубля, курс евро опустился на 67 копеек, до 86,97 рубля.
Российская газета 03:29
Общество

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
ТАСС вчера в 17:28
Общество

В Новосибирской области вводится карантин из-за коронавируса

Новосибирск, 31 марта 2020, 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
REGNUM 04:27
Общество

Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы

Горелкин предлагает ведомствам обязать провайдеров на время карантина, введенного во многих регионах из-за риска распространения коронавируса, давать приоритет трафику российских сервисов, а также тех из зарубежных, которые платят в России налоги и соблюдают все требования законодательства.
Вести.Ru 03:25
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Польская PGNiG выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд в международном арбитраже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:08
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости вчера в 17:49
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье

Власти Приморского края приняли решение ввести режим самоизоляции, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 02:42
Общество

В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19

Специалисты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19.
РБК вчера в 22:15
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Пензе выросло до пяти

Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензе до пяти человек.
PenzaNews 28 марта в 05:16
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику

Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Национальная служба новостей 28 марта в 07:19
Общество

Правительство изменило список товаров первой необходимости

Новый список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Kaluga-poisk.ru вчера в 05:38
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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