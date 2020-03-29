Экономика
ТК ЗвездаВ «Роснефти» объяснили причины продажи всех активов в Венесуэле
«Роснефть» продала все свои активы в Венесуэле, так как руководствовалась интересами акционеров компании. Об этом пресс-секретарь организации Михаил Леонтьев. Как отметил Леонтьев, компания ожидает, что после этого решения Соединенные Штаты Америки снимут санкции с дочерних предприятий «Роснефти».
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Кино
Sony перенесла премьеру кинокомикса «Морбиус» на 2021 год
Кинокомикс «Морбиус» с Джаредом Лето должен был стартовать в прокате 31 июля, но студия определила для фильма новую дату – 19 марта 2021 года.
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке по уплате налогов
Госдума в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.
Политика
Госдума рассмотрела меры борьбы с последствиями эпидемии в I чтении
Государственная Дума рассмотрела в I чтении законопроект о внесении поправок в ряд законов для экстренного реагирования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек
Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Футбол
«Аякс» расторг контракт с Нури, который вышел из комы
Амстердам, 31 марта 2020, 11:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» расторг контракт с полузащитником Абдельхаком Нури, который более двух лет находился в коме.
Общество
В Приморье и Башкортостане вводится режим полной самоизоляции
Режим полной самоизоляции вводится в Башкортостане и Приморье в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для северо-западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
Экономика
В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам
Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
Экономика
В Челябинской области введен второй пакет мер поддержки бизнеса
На Южном Урале приняты новые решения о поддержке сфер бизнеса, наиболее пострадавших от спада в период пандемии коронавируса.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Финансы
Курс доллара на открытии торгов опустился ниже 79 рублей
Курс доллара в моменте упал на 36 копеек и остановился на уровне 78,97 рубля, курс евро опустился на 67 копеек, до 86,97 рубля.
Общество
Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области
Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
Общество
В Новосибирской области вводится карантин из-за коронавируса
Новосибирск, 31 марта 2020, 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Общество
Российским властям предложили замедлить иностранные интернет-сервисы
Горелкин предлагает ведомствам обязать провайдеров на время карантина, введенного во многих регионах из-за риска распространения коронавируса, давать приоритет трафику российских сервисов, а также тех из зарубежных, которые платят в России налоги и соблюдают все требования законодательства.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»
Польская PGNiG выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд в международном арбитраже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Общество
Режим полной бессрочной изоляции вводится в Приморье
Власти Приморского края приняли решение ввести режим самоизоляции, сообщает ИА DEITA.
Общество
В России создали высокоточный тест для выявления коронавируса COVID-19
Специалисты ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в Пензе выросло до пяти
Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензе до пяти человек.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.
Общество
Правительство изменило список товаров первой необходимости
Новый список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".