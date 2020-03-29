«Роснефть» продала все свои активы в Венесуэле, так как руководствовалась интересами акционеров компании. Об этом пресс-секретарь организации Михаил Леонтьев. Как отметил Леонтьев, компания ожидает, что после этого решения Соединенные Штаты Америки снимут санкции с дочерних предприятий «Роснефти».

В «Роснефти» объяснили причины продажи всех активов в Венесуэле

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