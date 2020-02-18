Политика
РИА НовостиВ «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»
Американские санкции Минфин США ранее ввел санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской компании Rosneft Trading. Поводом послужила ее деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы.
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Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы
Коммерсантъвчера в 18:57
В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США
Интерфаксвчера в 11:30
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Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас
Происшествия
Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Космос
Американский грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС
Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки из-за непогоды.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Экономика
Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения
Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.
Происшествия
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Биатлон
Биатлонист Устюгов назвал мифическими обвинения IBU в свой адрес
Российский биатлонист Евгений Устюгов назвал мифическими обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Интернет
Mail.ru Group запускает персональное телевидение
Mail.ru Group готовит к запуску рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru».
Фигурное катание
Сотникова рассказала о причинах госпитализации
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на карантин
В Хабаровском крае 30 граждан КНР поместили на карантин по коронавирусу на 14 дней.
Общество
В России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.
Культура
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Экономика
Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд
Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Политика
Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Авто
В России мало покупают подержанные трехлетние авто
Общество
Вильфанд назвал причины теплой зимы
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", - сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Армия и оружие
Шойгу заявил, что месторождения нефти в Сирии контролируются США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что месторождения нефти в Сирии находятся под контролем США.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.