Американские санкции Минфин США ранее ввел санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской компании Rosneft Trading. Поводом послужила ее деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы.

В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Общество Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.

Общество Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Космос Американский грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки из-за непогоды.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Экономика Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.

Происшествия Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.

Политика Сурков освобожден от должности помощника президента Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.

Политика Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.