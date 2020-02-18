Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

Американские санкции Минфин США ранее ввел санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской компании Rosneft Trading. Поводом послужила ее деятельность в нефтяном секторе Венесуэлы.
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В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

РИА Новостивчера в 18:24

Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 18:57

«Роснефть» назвала произволом санкции США против «дочки» компании

Rambler News Serviceвчера в 14:40

Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

РБКвчера в 16:21

Rosneft Trading попала под санкции США

Finam.Ruвчера в 10:39

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Интерфаксвчера в 11:30

Венесуэльская государственная нефтяная компания считает законной работу Rosneft Trading

ТАССвчера в 18:46
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Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу

Российская газета вчера в 06:15
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru 17 февраля в 21:18
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ вчера в 02:10
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости вчера в 10:53
Единоборства

Уайлдер и Фьюри прибыли в Лас-Вегас

РЕН ТВ вчера в 21:17
Происшествия

Бывший министр здравоохранения Омской области найден мертвым

ТАСС вчера в 22:37
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости вчера в 12:32
Космос

Американский грузовой корабль Cygnus стартовал к МКС

Накануне Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что запуск ракеты-носителя Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к МКС перенесен еще на сутки из-за непогоды.
Аргументы и Факты 15 февраля в 16:17
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости вчера в 18:11
Экономика

Пенсионеров, получающих пенсию на карточку, ждут изменения

Банки обязаны предоставить бесплатно пенсионерам карты "Мир", если пенсионеры открыли банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:48
Происшествия

Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
РИА Новости вчера в 07:47
Политика

Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 11:39
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском вчера в 00:09
Биатлон

Биатлонист Устюгов назвал мифическими обвинения IBU в свой адрес

Российский биатлонист Евгений Устюгов назвал мифическими обвинения Международного союза биатлонистов (IBU) в нарушении антидопинговых правил.
ТАСС Спорт вчера в 11:47
Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

RT на русском вчера в 23:45
Интернет

Mail.ru Group запускает персональное телевидение

Mail.ru Group готовит к запуску рекомендательный видеосервис «Смотри Mail.ru».
Adindex.ru вчера в 21:24
Фигурное катание

Сотникова рассказала о причинах госпитализации

Газета.Ru вчера в 16:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Общество

В Хабаровском крае 30 граждан Китая поместили на карантин

В Хабаровском крае 30 граждан КНР поместили на карантин по коронавирусу на 14 дней.
РЕН ТВ вчера в 22:35
Общество

В России снижают господдержку вещания телеканалов в небольших городах

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в России завершился переход с аналогового на цифровой формат вещания.
REGNUM вчера в 23:40
Культура

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Lenta.ru вчера в 19:18
Экономика

Россия сократила вложения в госбумаги США до $9,9 млрд

Ранее стало известно, что в ноябре 2019 года вложения России в госбумаги США достигли $11,4 млрд.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика

Небензя заявил о саботаже минских соглашений Украиной

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что из 13 пунктов минских соглашений пока выполняются только два.
РБК вчера в 21:13
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru вчера в 07:18
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru вчера в 10:54
Авто

В России мало покупают подержанные трехлетние авто

Shraibikus News вчера в 07:35
Общество

Вильфанд назвал причины теплой зимы

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", - сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Армия и оружие

Шойгу заявил, что месторождения нефти в Сирии контролируются США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что месторождения нефти в Сирии находятся под контролем США.
Народные новости вчера в 10:07
Здоровье

Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств

Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
ToDay News Ufa вчера в 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
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