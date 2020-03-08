Энергетика
RT на русскомВ «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России. По его словам, убирая с рынков дешёвую российскую и арабскую нефть, участники просто «расчищают место» для дорогой американской сланцевой нефти.
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