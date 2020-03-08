Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».
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с чего всё началось

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
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В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

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В «Роснефти» усмотрели выгоду для России от развала сделки со странами ОПЕК

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов

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В США заявили о начале вывода войск из Афганистана

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Газета.Ru 14:00
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Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

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Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
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У министра культуры Франции выявили коронавирус

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В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

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