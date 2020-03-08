Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.

с чего всё началось

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал о вреде соглашения ОПЕК+ для России, пишет РБК. По его словам, соглашение не повлияло бы на объем предложения на рынке, а на смену российской нефти пришла бы нефть конкурентов.

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

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