Энергетика

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Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал о вреде соглашения ОПЕК+ для России, пишет РБК. По его словам, соглашение не повлияло бы на объем предложения на рынке, а на смену российской нефти пришла бы нефть конкурентов.
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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
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В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

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Телеканал 360°вчера в 04:39

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

РБКвчера в 04:05
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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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