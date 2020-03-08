Энергетика
Мой БрянскВ «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал о вреде соглашения ОПЕК+ для России, пишет РБК. По его словам, соглашение не повлияло бы на объем предложения на рынке, а на смену российской нефти пришла бы нефть конкурентов.
Читать в источнике
Оценить571
с чего всё началось
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.РИА Новостивчера в 06:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Комментарии
Происшествия
Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину
Энергетика
Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Гаджеты
Пользователи жалуются на сбои после установки обновления Windows 10
Часть пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 10 столкнулась с рядом проблем после установки последнего обновления системы.
Здоровье
При каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак по утрам
Питье воды натощак после пробуждения утром является одной из самых полезных привычек; это даже помогает скорректировать некоторые проблемы со здоровьем, о чем специалисты по питанию рассказали на портале Focus.de.
Общество
Бизнесмену Тинькову в США грозит до шести лет тюрьмы
«Совершенно секретно»: Владелец «Тинькофф-банка» Олен Тиньков стал обвиняемым по двум делам в США. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, ограничивающий въезд и выезд, а также передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Политика
Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
Армия и оружие
Forbes обнаружил слабое место в системе ПРО США
Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Политика
Кожемяко вошел в состав специальной правительственной комиссии
Премьер Михаил Мишустин сформировал новый состав правительственной комиссии по региональному развитию, куда вошел и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили фестиваль музыки в Лондоне
Герцог и герцогиня Сассекские продолжают свой прощальный тур по королевским мероприятиям: на этот раз Гарри и Меган посетили фестиваль музыки Mountbatten в Альберт-Холле, чтобы послушать оркестр Королевской морской пехоты Великобритании.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119
Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на 22 и достигло 3119, всего заболевших в стране 80 735, сообщает 9 марта «РИА Новости» со ссылкой на китайские органы здравоохранения.
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с первым стадионным концертом в Москве
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов (Кудайберген) в понедельник впервые даст сольный концерт на стадионе в Москве - во дворце спорта "Мегаспорт".
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Политика
Эрдоган встретится с главами ЕК и Совета ЕС в Брюсселе
В Брюсселе пройдет встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и турецкого лидера Реджепа Таиипа Эрдогана.
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Происшествия
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы у побережья Калифорнии на западе США, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
Киберспорт
В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2
В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Армия и оружие
Опубликовано видео маневров Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
Видео с учений самолетов ВКС РФ в небе над Северным Ледовитым океаном появилось в сети.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.