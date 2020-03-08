Энергетика
РИА НовостиВ «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а его условия менялись.
Читать в источнике
Оценить309
с чего всё началось
Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешевой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.РИА Новости06:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Комментарии
Общество
В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Технологии
Работу человека в полноразмерном экзоскелете показали на видео
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Авто
В феврале российский авторынок сократился на 2,2%
У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Здоровье
В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса
Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас поделился деталями своего отцовства
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Происшествия
В Петербурге подозреваемый в убийстве школьника подросток признал вину
Экономика
Существует доплата к пенсии 3900 рублей: как ее оформить
Согласно федеральному закону № 181-ФЗ, инвалиды первой группы с 1 февраля 2020 года имеют право на получение доплаты к пенсии в размере 2741,37 рубля.
Общество
В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране.
Единоборства
Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Марии Мироновой рассказал об их бурном романе
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушения карантина
Напомним, из-за профилактических мероприятий все граждане, прибывающие из 11 стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, отправляются в двухнедельный карантин.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Хоккей
«Автомобилист» выиграл первый матч в серии с «Сибирью»
Шоу-бизнес
Яна Рудковская оказалась на карантине после поездки в Париж
«Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине», — призналась Рудковская.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Технологии