Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
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В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

РИА Новости06:53
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Комментарии

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Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
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Жители деревни аль-Кузлия в сирийской провинции Хасеке забросали камнями колонну американских войск, не позволив семи бронемашинам проехать в населенный пункт.
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Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
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В России хотят ужесточить требования для возбуждения дел о наркосбыте

В новой части статьи говорится о том, что запрещается возбуждать дела о производстве и сбыте наркотиков, если отсутствуют данные о их виде и массе.
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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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