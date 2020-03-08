Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

Соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России, при условии частичного замещения на рынке дешёвой российской и арабской нефти дорогой американской это мазохизм, заявил РИА Новости пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев.
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Михаил Леонтьев
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, публицист, топ-менеджер. Вице-президент и пресс-секретарь - директор департамента информации и рекламы/советник президента ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Ведущий телепередач Первого канала «Однако» и «Большая игра», главный редактор журнала «Однако». Лауреат премии «Золотое перо России».
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