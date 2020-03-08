Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».

В «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России

Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Общество Власти Италии ограничили передвижение по стране Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Политика Эрдоган заявил о праве Турции на односторонние действия в Сирии Турция оставляет за собой право собственными силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Экономика Эксперт объяснил, как падение курса рубля скажется на жизни россиян Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал о причинах падения курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось после обвала цен на нефть.

Музыка Димаш Кудайберген представил новую песню Популярный казахский певец Димаш Кудайберген представил на суд публике свой новый трек, который он назвал «Your Love».

Энергетика Нефть марки WTI дорожает более чем на 3% По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.

Происшествия Обвиняемым по делу MH17 грозит пожизненное заключение Максимальным наказанием для обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года является пожизненное заключение, сообщила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар.

Происшествия Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.

Общество ВОЗ заявила о реальной угрозе пандемии коронавируса Угроза пандемии нового коронавируса становится реальной с ростом количества зараженных, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гаджеты Релиз iPhone 12 сильно перенесут Коронавирус достаточно сильно ударил по многим производителям электроники, так как теперь им нужно как-то восстановить производство, а это довольно трудно.

Общество Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.