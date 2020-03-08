Энергетика
Rambler News ServiceВ «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».
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