Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ «Роснефти» рассказали об ущербе сделки ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ лишена смысла для России, поскольку упускаемые объемы замещаются американской нефтью, в результате чего объем предложения на рынке не меняется, рассказал пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в комментарии «РИА Новости».
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