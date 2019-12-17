Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000

Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 миллионов рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Рособоронэкспорта.
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В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000 на 100 млн

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Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
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