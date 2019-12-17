Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 млн рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта сообщает РИА Новости.

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000 на 100 млн

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