Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000 за рубеж

В пресс-службе отметили, что один из контрактов, на сумму более 100 миллионов рублей уже реализован. Ранее ГЛАС сообщал, что Индия не будет больше эксплуатировать СВД.
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с чего всё началось
Пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила
 о том, что ORSIS активно продвигают на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, в Африку и Европу.
Российская газета05:10

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