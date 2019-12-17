с чего всё началось

В пресс-службе отметили, что один из контрактов, на сумму более 100 миллионов рублей уже реализован. Ранее ГЛАС сообщал, что Индия не будет больше эксплуатировать СВД.

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000 за рубеж

Политика Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Политика Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.

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Гаджеты Oppo представила смартфон с подэкранной камерой без отверстий и кнопок В общем, гаджет в полной мере соответствует прогнозам аналитиков China Mobile, которые верят, что смартфоны без отверстий и кнопок совсем скоро будут доминировать на технологическом рынке.

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Политика «Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство "Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский прилетел в Азербайджан Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом.

Политика Константину Косачеву вновь не дали визу в США Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что с сентября второй раз не получил визу США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.

Происшествия Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».