Политика
ГЛАС.RUВ Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000 за рубеж
В пресс-службе отметили, что один из контрактов, на сумму более 100 миллионов рублей уже реализован. Ранее ГЛАС сообщал, что Индия не будет больше эксплуатировать СВД.
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с чего всё началось
Пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила о том, что ORSIS активно продвигают на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, в Африку и Европу.Российская газета05:10
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Шоу-бизнес
Хирург рассказал, почему 72-летняя София Ротару выглядит так молодо
Пластический хирург в интервью на телеканале НТВ объяснил, почему певица София Ротару в 72 года так молодо выглядит.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Кино
«Матрица 4» положит начало новой трилогии
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Шоу-бизнес
Возлюбленный Розы Сябитовой тайно женился на молодой любовнице
Возлюбленный отечественной телеведущей Розы Сябитовой тайно женился на своей молодой любовнице.
Политика
«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту
"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Гаджеты
Oppo представила смартфон с подэкранной камерой без отверстий и кнопок
В общем, гаджет в полной мере соответствует прогнозам аналитиков China Mobile, которые верят, что смартфоны без отверстий и кнопок совсем скоро будут доминировать на технологическом рынке.
Фигурное катание
Психолог рассказала, при каких условиях Загитова продолжит карьеру
Спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, при каких условиях Алина Загитова может вернуться в большой спорт, сообщает «Спoрт-экспресс».
Хоккей
Брагин: со мной невозможно не сработаться, проблем с новыми тренерами нет
Никаких проблем нет, всё идёт по плану. Со мной невозможно не сработаться.
Происшествия
Сотрудница АЗС с помощью швабры обратила в бегство налетчика
Сотрудница АЗС в городе Обь отважно бросилась на защиту вверенного ей имущества от вооруженного газовым баллончиком и телескопической дубинкой налетчика и с помощью швабры умудрилась выставить его вон, но уберечь кассу ей не удалось.
Футбол
Президент ПФЛ не считает систему «весна-осень» панацеей
Система «весна-осень», при которой российские команды успешнее выступали в Европе, Соколов панацеей не считает.
Экономика
Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Происшествия
Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда
Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Гаджеты
Realme выпустила беспроводные наушники Buds Air за $55
Компания Realme представила беспроводные наушники Buds Air. Над названием компания явно не заморачивалась.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Авто
На АвтоВАЗе стартовало производство обновленного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером. Об этом сказано в сообщении компании.
Политика
Зеленский прилетел в Азербайджан
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Азербайджан с официальным визитом.
Политика
Константину Косачеву вновь не дали визу в США
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что с сентября второй раз не получил визу США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Происшествия
Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Общество
Пассажир МЦД получил от столичного метрополитена подарки за честность
Пассажир согласился и получил новую "Тройку" с тысячей рублей на балансе и подарки за честность — елочный шар, шариковые ручки и power-банк.